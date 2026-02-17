Лукашенко призвал Совмин и Нацбанк отказаться от эйфории стабильности

Глава белорусского государства Александр Лукашенко подверг критике правительство за слабую работу с проблемами отраслей. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

«Пока вынужден констатировать, что правительство недостаточно погружается в отраслевые проблемы, иногда вообще там отсутствует, и ситуацию на ряде значимых предприятий. Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории макроэкономической стабильности?», – спросил Президент.

По итогам 2025 года президент страны назвал экономический рост скромным, а основные показатели (ВВП, экспорт, инфляция) – «красной зоной». В сфере сельского хозяйства, при рекордном экспорте продовольствия (10 миллиардов долларов), результаты оказались слабыми из-за падения поголовья скота и долгов организаций.

Лукашенко потребовал от экспортеров активнее осваивать новые рынки, указав на неисполнение планов по поставкам и потерю позиций.

Фото: president.gob.by