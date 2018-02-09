«Выплата зарплаты при банкротстве производится во вторую очередь. Большинство депутатов считает, что нужно менять такой подход»

Новости Беларуси. Что нужно изменить, чтобы работники обанкротившихся предприятий не остались без положенных денег, рассказали в программе «Открытый разговор».

Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

К сожалению, сегодня, по закону, выплата заработной платы в случае банкротства предприятия производится во вторую очередь. В первую очередь, предприятие рассчитывается по другим долгам.

Буквально недавно у нас в Палате представителей был «круглый стол» по этому вопросу.

И большинство депутатов высказало свою точку зрения, что, всё-таки, нужно менять такой подход. И выплата заработной платы, расчёт с работающими – должно быть перенесено в первую очередь. Кроме того, сегодня обсуждается вопрос о создании так называемой подушки безопасности на предприятиях. Для того, чтобы вот эти средства, которые будут формировать вот эту подушку безопасности, были направлены, в первую очередь, на расчёт с людьми, работающими на этом предприятии.