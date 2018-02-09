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«Выплата зарплаты при банкротстве производится во вторую очередь. Большинство депутатов считает, что нужно менять такой подход»

09 февраля 2018 21:44
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Новости Беларуси. Что нужно изменить, чтобы работники обанкротившихся предприятий не остались без положенных денег, рассказали в программе «Открытый разговор».

Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
К сожалению, сегодня, по закону, выплата заработной платы в случае банкротства предприятия производится во вторую очередь. В первую очередь, предприятие рассчитывается  по другим долгам.

Буквально недавно у нас в Палате представителей был «круглый стол» по этому вопросу.

И большинство депутатов высказало свою точку зрения, что, всё-таки, нужно менять такой подход. И выплата заработной платы, расчёт с работающими – должно быть перенесено в первую очередь. Кроме того, сегодня обсуждается вопрос о создании так называемой подушки безопасности на предприятиях. Для того, чтобы вот эти средства, которые будут формировать вот эту подушку безопасности, были направлены, в первую очередь, на расчёт с людьми, работающими на этом предприятии.  

Обращения граждан: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения # Оксана Нехайчик

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