В Латвии оправдываются за увольнения граждан Беларуси и России
Власти Латвии считают, что дискриминация граждан Беларуси и России не противоречит закону, а их массовые увольнения являются обоснованными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека балтийской республики Карина Палкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в начале февраля больница латвийского Даугавпилса лишила работы 49 человек, только за то что у них белорусские и российские паспорта. Чуть позже по той же причине на железной дороге сократили еще 13 сотрудников. Это связано с требованиями закона «О национальной безопасности», который запрещает нашим гражданам работать на так называемых объектах критической инфраструктуры.
По словам латвийского Омбудсмена, в демократическом государстве, ограничивая права какого-либо лица, необходимо быть уверенным, что соблюдаются закон и права человека, и в данном случае такая уверенность есть.
Карина Палкова, уполномоченный по правам человека Латвии:
Государство обязано защищать национальную безопасность. Это было сделано путем увольнения граждан России и Беларуси с работы на объектах критической инфраструктуры. И их права полностью соблюдены, так как они были своевременно предупреждены об изменениях и у них было достаточно времени, чтобы адаптироваться к новой ситуации.
Оправдывая действия властей уполномоченный по правам человека заявила, что гражданам Беларуси и России не запрещено работать в стране, но только на других предприятиях. Кроме того, им позволено получать пособие по безработице.