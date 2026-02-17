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В Латвии оправдываются за увольнения граждан Беларуси и России

17 февраля 2026 11:13
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Власти Латвии считают, что дискриминация граждан Беларуси и России не противоречит закону, а их массовые увольнения являются обоснованными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека балтийской республики Карина Палкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии оправдываются за увольнения граждан Беларуси и России-2

Напомним, в начале февраля больница латвийского Даугавпилса лишила работы 49 человек, только за то что у них белорусские и российские паспорта. Чуть позже по той же причине на железной дороге сократили еще 13 сотрудников. Это связано с требованиями закона «О национальной безопасности», который запрещает нашим гражданам работать на так называемых объектах критической инфраструктуры.

По словам латвийского Омбудсмена, в демократическом государстве, ограничивая права какого-либо лица, необходимо быть уверенным, что соблюдаются закон и права человека, и в данном случае такая уверенность есть. 

В Латвии оправдываются за увольнения граждан Беларуси и России-4

Карина Палкова, уполномоченный по правам человека Латвии:
Государство обязано защищать национальную безопасность. Это было сделано путем увольнения граждан России и Беларуси с работы на объектах критической инфраструктуры. И их права полностью соблюдены, так как они были своевременно предупреждены об изменениях и у них было достаточно времени, чтобы адаптироваться к новой ситуации.

Оправдывая действия властей уполномоченный по правам человека заявила, что гражданам Беларуси и России не запрещено работать в стране, но только на других предприятиях. Кроме того, им позволено получать пособие по безработице. 

# Латвия # Беларусь-Латвия

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