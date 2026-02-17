В Латвии оправдываются за увольнения граждан Беларуси и России

Власти Латвии считают, что дискриминация граждан Беларуси и России не противоречит закону, а их массовые увольнения являются обоснованными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека балтийской республики Карина Палкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в начале февраля больница латвийского Даугавпилса лишила работы 49 человек, только за то что у них белорусские и российские паспорта. Чуть позже по той же причине на железной дороге сократили еще 13 сотрудников. Это связано с требованиями закона «О национальной безопасности», который запрещает нашим гражданам работать на так называемых объектах критической инфраструктуры.

По словам латвийского Омбудсмена, в демократическом государстве, ограничивая права какого-либо лица, необходимо быть уверенным, что соблюдаются закон и права человека, и в данном случае такая уверенность есть.