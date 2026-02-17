Как избавиться от храпа и улучшить качество сна? Ответили медики

Новое утро начинается с вопроса, который волнует каждого. А вы сегодня выспались? Казалось бы, лег в постель, закрыл глаза и все. Но не тут-то было. Оказывается, то, как мы спим, в какой позе, на каком боку, с открытым лицом или с головой под одеялом, напрямую связано с нашим здоровьем. Сердце, сосуды, пищеварение и даже дыхание – все зависит от того, какую позу мы выбрали на ночь. Например, храп – это не просто акустический дискомфорт, это медицинский симптом, и с жалобами на него в кабинет врача приходят постоянно.

Ольга Корнелюк, заведующий операционным блоком РНПЦ оториноларингологии:

Пациенты обращаются с жалобами на храп и остановки дыхания во сне. Они чувствуют себя с утра разбитыми, повышается артериальное давление. Чтобы установить причину, мы должны провести комплекс диагностических мероприятий. Можно зафиксировать, есть ли у этого пациента остановки дыхания во сне в ночное время, сколько их, в каком положении также человек храпит.

Диагноз, который чаще всего скрывается за храпом – синдром обструктивного апноэ. Это когда во сне останавливается дыхание, организм просыпается, падает кислород, сердце бьется чаще. И так до 400 раз за ночь. Человек не высыпается, а его сердечно-сосудистая система работает на износ.