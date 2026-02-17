ЧП в Барселоне: пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Как минимум пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Барселоне. Еще четверо пострадавших доставлены в больницы. Жертвами стали подростки, которые из-за густого дыма и пламени не смогли выбраться из здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению экстренных служб, огонь вспыхнул на чердаке пятиэтажного дома, где обычно собирались молодые люди. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов квартир. На то, чтобы потушить пламя им понадобилось менее часа. Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства трагедии. По предварительной версии ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.