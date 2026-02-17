В АХЛ состоялись очередные поединки с участием белорусов – результаты

В Американской хоккейной лиге состоялись очередные поединки с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Абботсфорд» дома оказался сильнее «Онтарио» – 5:3. Ворота победителей защищал отечественный голкипер Никита Толопило. Он провел на льду весь матч и отразил 18 бросков. Со старта сезона земляк одержал 8 побед, а его коэффициент надежности составляет «2.90». Также в составе «Кэнакс» на лед выходил нападающий Данила Климович. Форвард по итогам встречи заработал показатель полезности «+1».

«Херши» с Ильей Протасом в составе в гостях уступил «Бельвилю» – 1:3. Младший из братьев дважды угрожал неприятельским владениям, но свою статистику не изменил. В текущем розыгрыше он набрал 38 баллов при полезности «+7». Белорус – лучший бомбардир и снайпер команды, а также занимает второе место по результативности среди всех новичков АХЛ.