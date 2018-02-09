«Кто на пенсии, кто на тот свет уйдёт. Мы получим эти деньги?»: завод-банкрот в Молодечно 3 года не может рассчитать работников
Новости Беларуси. Обещанного три года ждут, а на четвертый забывают. Можно ли выкинуть из головы мысли о не потраченной зарплате? Точнее, даже не полученной. О сложной ситуации в Молодечно рассказали в программе «Открытый разговор».
На проходной Молодечненского литейного завода нас встречает толпа бывших работников.
И дело не в ностальгии по трудовым будням. Заводчане в отчаянии: три года они не могут получить кровно заработанные деньги.
Петр Липчик, бывший работник завода:
Службу несли. Обещали: «Подождите, заплатим вам зарплату».
И по сегодняшний день они переводят нам деньги.
Завод признали банкротом в 2016 году. Но и после ликвидации работников так и не рассчитали.
Одни не могут получить зарплату за 3-4 месяца, другие – выплаты по сокращению.
Не говоря уже про больничные и отпускные.
Николай Борейко, бывший работник завода:
Какие-то ж сроки должны быть. Кто на пенсии, кто на тот свет уйдёт.
Всё-таки, мы получим эти деньги или нет?
А вот у инженера-лаборанта Оксаны Борейко проблема другая. Женщина ушла в декрет, и из-за экономической несостоятельности предприятия несколько месяцев не получала детское пособие.
Оксана Борейко, бывший работник завода:
Почему я оказалась социально незащищённой? И другие люди оказались социально незащищёнными против этой несправедливости?
И про нас забыли, я сидела и плакала.
Молодечненская литейка – без преувеличения, на дне долговой ямы.
Законных выплат ждут десятки человек. Всего же задолженность завода перед работниками – 95 тысяч рублей. Суд за судом, один за другим меняются антикризисные менеджеры.
«А толку?», – сетуют заводчане.
И есть ли смысл дальше стучать в закрытые двери?