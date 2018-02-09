«Кто на пенсии, кто на тот свет уйдёт. Мы получим эти деньги?»: завод-банкрот в Молодечно 3 года не может рассчитать работников

Новости Беларуси. Обещанного три года ждут, а на четвертый забывают. Можно ли выкинуть из головы мысли о не потраченной зарплате? Точнее, даже не полученной. О сложной ситуации в Молодечно рассказали в программе «Открытый разговор». На проходной Молодечненского литейного завода нас встречает толпа бывших работников.



И дело не в ностальгии по трудовым будням. Заводчане в отчаянии: три года они не могут получить кровно заработанные деньги.



Петр Липчик, бывший работник завода:

Службу несли. Обещали: «Подождите, заплатим вам зарплату».

И по сегодняшний день они переводят нам деньги.

Завод признали банкротом в 2016 году. Но и после ликвидации работников так и не рассчитали.

Одни не могут получить зарплату за 3-4 месяца, другие – выплаты по сокращению.

Не говоря уже про больничные и отпускные.



Николай Борейко, бывший работник завода:

Какие-то ж сроки должны быть. Кто на пенсии, кто на тот свет уйдёт.

Всё-таки, мы получим эти деньги или нет?

А вот у инженера-лаборанта Оксаны Борейко проблема другая. Женщина ушла в декрет, и из-за экономической несостоятельности предприятия несколько месяцев не получала детское пособие.

Оксана Борейко, бывший работник завода:

Почему я оказалась социально незащищённой? И другие люди оказались социально незащищёнными против этой несправедливости?

И про нас забыли, я сидела и плакала.

Молодечненская литейка – без преувеличения, на дне долговой ямы.

Законных выплат ждут десятки человек. Всего же задолженность завода перед работниками – 95 тысяч рублей. Суд за судом, один за другим меняются антикризисные менеджеры.

«А толку?», – сетуют заводчане.