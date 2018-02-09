«Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей земли». Лукашенко объявил 2018 Годом малой родины

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны – основа успешной экономики. Об этом 9 февраля заявил Президент Александр Лукашенко на торжественном вручении государственных наград лучшим работникам аграрно-промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостями церемонии стали более 400 человек. Это те, кто своим трудом на земле вносит неоценимый вклад в развитие страны, чьи продукты лежат на полках продовольственных магазинов и поставляются в десятки государств по всему миру.

В зале легкая классическая музыка. Нечасто застанешь аграриев при костюмах, в галстуках и за светскими беседами. А уж тем более в таком составе. Совсем скоро здесь не останется свободных мест. Более четырех сотен человек: лауреаты, гости, чиновники. Но и этот большой зал, разумеется, не вместил всех причастных к торжеству. Олег Михайлович Слинько руководит хозяйством в Мозырском районе. Приехал с главным зоотехником, но благодарность получает за работу всего коллектива. К ней, кстати, прилагается еще и легковой автомобиль.

Олег Слинько, директор совхоз-комбината «Заря»:

Каждый год создаем 50-100 рабочих мест, то есть расширяем непосредственно производство, переработку продукции, фирменную торговую сеть. На месте не стоим. Новенький автомобиль в хозяйстве пригодится. Благодарности вместе с таким практичным подарком получили сразу несколько коллективов.



Жирность, плотность, наличие белка и еще с десяток других важных параметров молока. Лаборатория здесь прямо за стенкой доильного зала.

Лариса Рак, лаборант по определению качества молока сельхозпредприятия «Агро-Колядичи»:

У нас даже есть выездные аппараты, на любую ферму завезти. Люминометр мы недавно приобрели. На бак-осеменении любое оборудование можем проверить на загрязненность. К посевной здесь готовятся буквально на следующий день после уборки урожая. Поэтому во всеоружии уже к началу февраля. Готовы техника, топливо и удобрения. Осталось дождаться благоприятной погоды.





Петр Якимовец, директор сельхозпредприятия «Агро-Колядичи»:

Есть все перспективы для того, чтобы 2018 год был также удачным, может даже и лучше, чем 2017 год. Надо только работать. Только работать, и все можно иметь. По итогам года отметили личный вклад губернатора Брестской области, руководителя хозяйства «Молодово-Агро» и доярки из «Полеской нивы». Помимо благодарности – денежная премия. Все награды из рук Президента. Успехи белорусского АПК – это и промышленная безопасность, и экспорт, и занятость населения. Развитие отрасли – стратегическая задача государства.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Производство продуктов на душу населения в республике на данный момент соответствует уровню самых развитых стран и по многим позициям превышает показатели, достигнутые в странах СНГ. Белорусские молочные продукты без преувеличения стали одним из национальных брендов. Страна входит в пятерку ведущих мировых экспортеров этой продукции. Беларусь на четвертой позиции в мире по экспорту сыров и на пятой – по экспорту сухого обезжиренного молока. По торговле сливочным маслом – в тройке мировых лидеров. На сегодняшний день в ассортименте молочной промышленности более 1,5 тысяч наименований. И производятся эти продукты, в отличие от зарубежных аналогов, исключительно из натурального молока, но не из порошка.

Общеизвестно и высокое качество отечественной мясной продукции. Мы сохранили традиционные технологии изготовления без добавок, усилителей вкуса и консервантов, которые увеличивают срок годности продукта, но не его полезные свойства. Беларусь занимает восьмое место в мире среди экспортеров говядины и мяса птицы.

Среди награжденных министр. Леонид Заяц с удовольствием говорит об успехах, ведь в 2017 году динамично развивались все отрасли АПК. Впервые в истории наши аграрии достигли в среднем 5 тысяч и 5 килограммов удоев на корову. Больше производили – больше продавали. И рентабельность, и прибыль выросли почти вдвое. А вот убыточных предприятий стало меньше на 40 %. Прирост экспорта за год – 600 миллионов долларов. В общей сложности приблизились к цифре в 5 миллиардов.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Для себя мы открыли новые перспективные рынки. 18 стран, которые нуждаются в продуктах питания нашего производства. Куда зайти с нашими белорусскими технологиями, чтобы организовать там совместные предприятия. Рассматривается очень серьезно африканский континент.

Президент вручил ордена Отечества и Почета. Присвоены звания заслуженных работников. Это не только руководители и именитые представители отрасли, здесь машинисты и трактористы. Ради успеха агропромышленного комплекса работа ведется в самых разных направлениях: новые сорта, удобрения, технологии. Современная техника. В последнее время белорусы научились не только выращивать урожай в любых условиях, сохранять его, перерабатывать. Расширяется линейка продукции, повышается качество от селекции до переработки.

Аркадий Кобрусев, директор сельскохозяйственного предприятия «Брилево»:

Благодаря такой слаженной работе всего коллектива год мы закончили очень хорошо. Получили высокий урожай по производству овощей открытого грунта, закрытого грунта. Да и животноводства имеем европейские показатели.

Михаил Солодуха, тракторист-машинист агрокомбината «Ждановичи»:

Почти 6000 намолотил зерна. Первый по области. Надо любить свою работу и относиться, конечно, добросовестно. Развивая агропромышленный комплекс, Беларусь решает не только продовольственные и экономические задачи. Не дает опустеть деревне.



Александр Лукашенко:

Человек, который вырос в деревне, среди полей, лесов и рек, знает, какой силой и энергией наполняет природа всех, кто с нею близок. Именно эти размышления подвигли меня на принятие важного для нас с вами и для страны решения – объявить этот год Годом малой родины. Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль. Это, возможно, не задача одного года, возможно, нескольких лет. А лучше, если станет нормой жизни, нашей жизни. Родной земле тоже нужна энергия любви каждого жителя, его вера в свою страну и забота о ней. Беларусь такая, какой мы ее видим, какой мы ее создаем. И самое главное – какие мы, такая и она, наша Беларусь.

Чем больше людей успешных, уверенных в себе, своей стране, тем сильнее государство. И понимание этой связи надо передать, как ген, своим детям. И это невозможно без воспитания гордости за свою страну, город, деревню, семью. И, чтобы привить эти чувства, нам надо самим быть ответственными за слова, дела и поступки, за близких. Мы должны показать нашим детям, что, как бы ни сложилась их жизнь в будущем, у них есть дом, есть малая родина, где они всегда найдут утешение и почувствуют незримую поддержку от этой земли. Год малой родины уже стартовал. В самом понятии не только лирика, но и очень даже конкретные задачи.



Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:

Я стараюсь развивать то место, где я родился, где уже пятый десяток лет работаю. Доводить окружающую местность, инфраструктуру до того уровня, чтоб сгладить грань между городом и деревней. Это и будет развитие моей малой родины, моей дорогой деревни.

Григорий Чуйко, директор агрокомбината «Ждановичи»:

Для меня село и земля – моя жизнь, другой я не представляю. Я с 1982 года работаю на селе. Моя родина – Оршанщина родная. Не имеем право работать плохо, должны работать так, чтобы не стыдно было и за малую, и за большую родину, которая называется Республика Беларусь. Белорусская деревня – это еще и традиции. Города и мегаполисы никогда так не сохранят национальный колорит. Вот один из уникальных обычаев – Громничная свеча. Оберег, который издревле приносит людям и животным здоровье, земле – плодородие. Готовили такую свечу из пчелиного воска на праздник Громницы. Он отмечался 15 февраля и ознаменовал встречу зимы и лета. Свечу хранили весь год и зажигали в особых случаях. Сегодня такой традиционно белорусский оберег преподнесли главе государства.

Фитиль из 7 разноцветных нитей, как символ семи регионов страны, все области и столица. Весит он 3 килограмма, 30 сантиметров высотой.



Александр Лукашенко:

Вы всегда мне дарили сноп красивых колосьев, ну а это еще ценнее. Я прочитал историю этого подарка, на что влияет эта свечка: от рождения детей до сбора урожая. Зажег – получил результат. Поэтому приходите, если у кого будут проблемы.