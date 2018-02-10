Прямой эфир

Депутат о жалобах: «Зачастую люди обращаются не тот орган, в силах которого решить вопрос»

10 февраля 2018 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как правильно жаловаться, чтобы быть услышанным, обсуждали в программе «Открытый разговор».

Алеся Мищерук, главный правовой инспектор труда Минского областного объединения профсоюзов:
В первую очередь, наверное, нужно определить, стоит ли это потраченных сил его или тех органов, которые будут рассматривать. А потом, наверное, задать себе вопрос: куда, всё-таки, мне обратиться? То есть, чья это компетенция?

Чтобы это обращение не гуляло по разным органам.

Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Потому что, зачастую, действительно, люди обращаются не тот орган, в силах которого решить тот или иной вопрос. Сегодня на сайте любого госоргана есть страничка, где человек может познакомиться с тем, какие вопросы решает тот или иной госорган.

Что в компетенции этого госоргана, либо министерства.

Будет, наверное, проще ему тогда понимать, куда и зачем он должен обратиться. И это сократит и время, и позволит более качественно решить его проблему.

Обращения граждан: «Открытый разговор»

# общество # Консультация юриста # Оксана Нехайчик # Алеся Мищерук

Другие новости рубрики

Все новости
Депутат о навязывании услуг: «Уж слишком часто идёт эта реклама. Нужно регулировать законодательно эти вопросы»
10 февраля 2018 14:04

Депутат о навязывании услуг: «Уж слишком часто идёт эта реклама. Нужно регулировать законодательно эти вопросы»

Все ребята талантливые, и каждый рисунок по-своему оригинальный. Подведены итоги конкурса, посвященного 100-летию Вооруженных Сил
10 февраля 2018 13:48

Все ребята талантливые, и каждый рисунок по-своему оригинальный. Подведены итоги конкурса, посвященного 100-летию Вооруженных Сил

«Самые проблематичные вопросы – дороги, ЖКХ и качество питьевой воды». Как прямые телефонные линии помогают жителям д. Коробчицы
10 февраля 2018 13:01

«Самые проблематичные вопросы – дороги, ЖКХ и качество питьевой воды». Как прямые телефонные линии помогают жителям д. Коробчицы