Депутат о жалобах: «Зачастую люди обращаются не тот орган, в силах которого решить вопрос»

Новости Беларуси. Как правильно жаловаться, чтобы быть услышанным, обсуждали в программе «Открытый разговор».

Алеся Мищерук, главный правовой инспектор труда Минского областного объединения профсоюзов:

В первую очередь, наверное, нужно определить, стоит ли это потраченных сил его или тех органов, которые будут рассматривать. А потом, наверное, задать себе вопрос: куда, всё-таки, мне обратиться? То есть, чья это компетенция?

Чтобы это обращение не гуляло по разным органам.

Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Потому что, зачастую, действительно, люди обращаются не тот орган, в силах которого решить тот или иной вопрос. Сегодня на сайте любого госоргана есть страничка, где человек может познакомиться с тем, какие вопросы решает тот или иной госорган.

Что в компетенции этого госоргана, либо министерства.

Будет, наверное, проще ему тогда понимать, куда и зачем он должен обратиться. И это сократит и время, и позволит более качественно решить его проблему.