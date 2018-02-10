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Депутат о навязывании услуг: «Уж слишком часто идёт эта реклама. Нужно регулировать законодательно эти вопросы»

10 февраля 2018 14:04
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Новости Беларуси. Историю о навязывании услуг по сервису ноутбука рассказали в программе «Открытый разговор». Ситуацию комментируют эксперты.

Илона Волынец, СТВ:
Навязчивые звонки с предложением услуг можно классифицировать, как мошенничество?

Алеся Мищерук, главный правовой инспектор труда Минского областного объединения профсоюзов:
Вообще, в соответствии с Уголовным кодексом, мошенничеством считается завладение чужим имуществом или правом на имущество обманным путём.

В данном случае, на мой взгляд, о мошенничестве речи не идёт.

Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мне не очень нравится, когда мне звонят по телефону домашнему и начинают предлагать фильтры для воды. Или, допустим, по мобильному телефону: «Мы вас поздравляем, Вы выиграли процедуру в СПА-салоне, придите сами, приведите ещё пятерых человек».

Меня это вводит в замешательство.

Во-первых, откуда взялись мои персональные данные, которые сегодня, в общем-то, у нас законом защищаются. На мой взгляд, здесь, всё-таки, нужно регулировать законодательно эти вопросы. Потому что в последнее время уж слишком часто и слишком агрессивно идёт вот эта наступательная реклама, навязывание вот этих услуг. И потом, кстати, страдают от этого больше всего пожилые люди, которые всё принимают за чистую монету.

Обращения граждан: «Открытый разговор»

# общество # Реклама # Оксана Нехайчик # Алеся Мищерук

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