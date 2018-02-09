Задать вопрос и изучить предвыборную программу кандидата. Общественная приемная молодого избирателя открылась в Гродно

Новости Беларуси. Что взять с собой на избирательный участок и где проголосовать иногороднему студенту? В Гродно начала работу общественная приемная молодого избирателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За консультацией сюда обращается пока еще не опытный электорат. Это молодые люди, которые впервые пойдут на избирательный участок. Многие интересуются не только организационными вопросами, но и внимательно изучают предвыборные программы претендентов в депутаты местных Советов. Молодым людям также предлагают написать свои предложения кандидатам.