Задать вопрос и изучить предвыборную программу кандидата. Общественная приемная молодого избирателя открылась в Гродно
Новости Беларуси. Что взять с собой на избирательный участок и где проголосовать иногороднему студенту? В Гродно начала работу общественная приемная молодого избирателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За консультацией сюда обращается пока еще не опытный электорат. Это молодые люди, которые впервые пойдут на избирательный участок. Многие интересуются не только организационными вопросами, но и внимательно изучают предвыборные программы претендентов в депутаты местных Советов. Молодым людям также предлагают написать свои предложения кандидатам.
Константин Чуешков, учащийся гуманитарного колледжа Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Это мои первые выборы. Я решил поучаствовать и пришел в приемную для того, чтобы узнать, на каком участке я мог бы проголосовать и какое количество избирателей участвует в выборах.
Вера Рымша, главный специалист Ленинского районного комитета БРСМ:
Очень важный вопрос и который чаще всего задают нам молодые избиратели – что брать на выборы, какие документы? Второй вопрос: когда отсутствует основной документ – паспорт гражданина Республики Беларусь – как его можно заменить?
Общественная приемная молодого избирателя доступна и в режиме онлайн.
До основного дня голосования остается чуть больше недели. Отдать свой голос досрочно можно будет уже с 13 февраля.