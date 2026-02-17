Шиманович с победы стартовала на теннисном турнире в Португалии

Ирина Шиманович с победы стартовала на турнире категории 125 в португальском Оэйроше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска выступает в тандеме с Ириной Барэ из Румынии. В поединке первого круга девушки сломили сопротивление азиатского дуэта – Ен-Шуо Лян и Юдис Чонг. Теннисистки обменялись выигранными партиями и судьба противостояния решилась на супертайбрейке в пользу Ирины и ее напарницы. Как итог виктория с результатом – 6:1, 3:6, 10:7. Уже сегодня, 17 февраля, Шиманович начнет свой турнирный путь и в одиночке. В соперницах Нурия Парризас-Диас из Испании. Старт дуэли не ранее 20 часов вечера.