«Почему написали жалобу? Хотели просто проверить – работает это или нет»: необычные обращения граждан

Новости Беларуси. Всегда ли жалобы, обращения граждан обоснованы, обсуждали в программе «Открытый разговор».

Алеся Мищерук, главный правовой инспектор труда Минского областного объединения профсоюзов:

К нам поступило обращение от пожилой женщины. Она очень долго работала в одной организации. Как она написала – все про неё забыли, помощи никакой не оказывает ни наниматель, ни профсоюз. И мы решили с выездом на место проверить: действительно ли это так.

И, приехав, мы увидели очень чистый, аккуратный дом.

То есть, всё, вообще, в полном порядке. Мы удивились очень и спросили: «Скажите, что же не так? Кто Вам не помогает?» Говорит: «Ой, все помогают. И дети помогают. И вот профсоюз помогает. И наниматель дрова привозит». «Так, а почему Вы обратились? Почему написали обращение, жалобу?» «Мы хотели просто проверить: работает это или нет».

Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

К нам на депутатские приёмы тоже приходят иногда граждане, которые испытывают недостаток в общении. Это сразу видно. И они могут просто прийти и пообщаться, поинтересоваться, что сегодня нового, чем живёт страна.