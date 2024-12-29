Об итогах работы Совета Республики, межпарламентском сотрудничестве и планах на 2025-й. Большой разговор с Натальей Кочановой

В гостях программы «Сенат» председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Спикер рассказала о встречах с белорусской молодежью, дала оценку межпарламентскому сотрудничеству в уходящем году и подвела итоги работы белорусского Сената в 2024-м. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Уходящий год был очень богат на события. Прошел единый день голосования, начал работу новый состав парламента с новым созывом Совета Республики. Как бы вы, Наталья Ивановна, отметили или расставили акценты в работе сената за прошедший год? Об итогах работы Совета Республики в 2024 году

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Совет Республики начал свою работу в новом составе в апреле, когда нам доверили кому-то вновь работать в Совете Республики, кто-то пришел впервые для работы. Хочу сказать, что действительно люди пришли такие ответственные, с хорошим профессиональным опытом, каждый в своей отрасли, с серьезной гражданской позицией по отношению к стране, к людям. И за даже небольшой период этого года мы провели достаточно серьезное мероприятие. Я считаю, что год достаточно напряженный, и в политическом плане он был особенный. Это не только выборы в единый день голосования. Мы впервые в статусе конституционного провели Всебелорусское народное собрание. Председателем был избран Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко. На этом Всебелорусском народном собрании были утверждены Концепция национальной безопасности, Военная доктрина, что очень важно. У нас заработал новый состав Молодежного совета. Конечно, для нас год был особенный еще и потому, что мы отмечали 80-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Год насыщенный. Как белорусская молодежь выстояла в 2020-м

Александр Осенко:

Мы очень внимательно извлекли уроки из 2020 года. И с 2020 по 2024 год целенаправленно и Совет Республики, и Палата представителей, и все органы власти начали уделять внимание подрастающему поколению. Эти ребята выросли и сейчас пришли реализовывать свои инициативы. Наталья Кочанова:

Ведь мы создали первый Молодежный совет еще до событий 2020 года. И ребята вместе с нами прошли эти дни. Эту избирательную кампанию они увидели в реалиях, что происходило. И, конечно, мне было очень приятно, что эти ребята очень четко понимали, на что все было это нацелено. Никто не дрогнул. Они были с нами, участвовали во всех наших мероприятиях, и они вели себя с честью и достоинством. Александр Осенко:

Честь и хвала их родителям, которые их воспитали, в том числе. Ну, и пример старших товарищей. О межпарламентском сотрудничестве

Александр Осенко:

Как вы можете оценить межпарламентское сотрудничество в уходящем году и как относятся парламентарии других стран к тем вопросам, которые поднимает Беларусь на внешнем треке? Я имею в виду семейные традиционные ценности и международную безопасность. Наталья Кочанова:

Международная деятельность для Совета Республики – это одно из приоритетных направлений в нашей работе. И мы достаточно эффективно работаем в этом плане. У нас созданы 42 рабочие группы, группы дружбы с разными странами. Мы являемся представителями более 10 международных организаций, в которых работают наши депутаты и члены Совета Республики. В этом году очень была насыщена международная повестка. Александр Осенко:

А что-то знаковое можно выделить? Наталья Кочанова:

Наши коллеги участвовали в Саммите будущего в Нью-Йорке, в Организации Объединенных Наций. Совсем недавно заместитель председателя Сергей Николаевич Хоменко прилетел из Панамы. В Женеве проходило очередное заседание Межпарламентского союза, и наши члены Совета Республики принимали активное участие. Мы принимали активное участие в X форуме парламентариев стран БРИКС. Для нас очень знаковым был официальный визит нашей делегации парламентской в Китайскую Народную Республику. Великолепные прошли встречи. Мы почувствовали, насколько любят нашу страну, насколько ценят нашу дружбу. Залогом всему являются те добрые отношения, которые установились между Президентом нашей страны и председателем Китайской Народной Республики.

Наталья Кочанова:

Официальный визит прошел в Узбекистан. Запоминающаяся очень встреча с Президентом страны Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым, где мы определили дальнейшее наше сотрудничество по парламентской линии. И Форумы регионов прошел в Беларуси, в трех городах – Витебске, Новополоцке, Полоцке. В Узбекистане мы в рамках официального визита провели II Узбекско-белорусский форум женщин-предпринимателей. Готовимся уже к третьему форуму, который пройдет в 2025 году, ровно так, как и к Форуму регионов Беларуси и России, который будет проходить в Нижнем Новгороде, уже XII Форум регионов. Готовимся к официальному визиту в Азербайджан, готовимся к официальному визиту в Казахстан. Александр Осенко:

Говорят, санкции, санкции, что Беларусь нигде не смотрят, не уважают. Наталья Кочанова:

Нет, очень интерес большой вызывает наша страна у наших коллег, парламентариев. Подходят, спрашивают, рассказывают. И я с огромной радостью всегда говорю о том, как живет наша страна, как живет наш народ. И нам есть чем гордиться. Белорусы понимают, что они должны защищать электоральный суверенитет?

Александр Осенко:

Принята Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Мы с вами говорили, что была информационная безопасность. Но есть такое понятие, которое вошло в наш обиход, и важное понятие, которое сейчас используется, – это электоральный суверенитет. Люди понимают, что они должны защищать этот электоральный суверенитет, свой выбор, который они делают на выборах в нашей стране? Наталья Кочанова:

Проведение избирательных кампаний – это очень важное политическое мероприятие для любой страны, потому что оно определяет будущее развитие твоей страны и твоего народа. В этом нет никакого сомнения. У нас есть законодательство, которое четко регулирует проведение избирательной кампании. Это Избирательный кодекс, это Конституция и ряд других постановлений, которые в развитии принимает Центральная избирательная комиссия для проведения электоральной кампании. И прописали электоральный суверенитет, потому что сейчас это стало, как правило, вмешательство во внутренние дела страны, что недопустимо вообще и в целом. Как сегодня кто-то может командовать и указывать, что сегодня делать нам здесь, в Беларуси, когда мы понимаем, что у нас есть закон, который принят? Мы приглашаем наблюдателей, которые приезжают к нам. Вместе с тем попытки вмешательства мы на себе ощутили еще в 2020 году. Да и не только в 2020, и ранее были попытки вмешательства. Поэтому электоральный суверенитет – это то, что сегодня выходит на повестку дня. И не только в нашей стране, а во многих странах. Александр Осенко:

Что мы, белорусы, можем и должны делать, чтобы защитить свой выбор? Наталья Кочанова:

Каждому надо заниматься своим делом, ответственно, честно, по отношению к своей стране. Если ты работаешь на предприятии, надо ответственно работать на предприятии. Если ты государственный служащий, честно служи своей Родине, своей стране. И Президент про это говорит неоднократно. У нас действительно в Конституции прописано – власть у нас народная. У нас нет олигархата. Мы работаем точно так, как работает каждый. Если ты руководитель на предприятии, ты должен сделать все, чтобы люди были обеспечены работой, чтобы у них были нормальные условия труда, чтобы у них была достойная заработная плата. И тогда люди говорят о власти хорошо в целом.

Александр Осенко:

У Совета Республики, кроме законотворческой деятельности, еще огромная, насыщенная повестка в общественной деятельности. Взаимодействие с Белорусской православной церковью, инклюзивная повестка, встреча с трудовыми коллективами. Но под прицелом сейчас традиционные семейные ценности. Мероприятие, которое прошло в Полоцке второй раз, «Разговор о важном», подчеркивает эти традиционные ценности. Какое значение вы придаете именно этому мероприятию? Наталья Кочанова:

Мы приняли решение вместе с Белорусской православной церковью раз в год проводить такое мероприятие, где больше говорить о семейных ценностях и традициях нашей страны. Мы два года подряд проводили это мероприятие, и все-таки мы посчитали необходимым, чтобы оно стало традиционным. Это находит очень хорошие отклики у тех, кто является участниками этого мероприятия. Поэтому мы будем это продолжать и делать все для того, чтобы наша молодежь, наши ребята понимали, что семейные традиции надо передавать из поколения в поколение. Как Наталья Кочанова отмечает Новый год и что желает всем белорусам в 2025-м? Александр Осенко:

Вы сейчас заговорили про семью. У нас традиционно белорусы отмечают новогодние праздники, и у них есть свои традиции семейные. Поделитесь своими семейными традициями.