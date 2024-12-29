Кочанова: 30 лет назад приняли очень мудрое решение, когда создали институт президентства
В гостях программы «Сенат» председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Спикер расскажет о встречах с белорусской молодежью, даст оценку межпарламентскому сотрудничеству в уходящем году и подведет итоги работы белорусского сената в 2024-м.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В уходящем году мы отметили 30-летие института президентства. У нас в Беларуси создан уникальный симбиоз власти и народа. Подтверждение тому – придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Последние социологические опросы показали, что у населения большое доверие ко Всебелорусскому народному собранию и, в частности, к председателю Всебелорусского народного собрания, нашему Президенту. Как вы оцениваете сложившийся политический ландшафт?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень мудрое решение, которое было принято тогда, когда 30 лет назад был создан у нас институт президентства. На протяжении всей истории нашей суверенной, независимой страны мы увидели, что это абсолютно правильное, выверенное решение, которое дало сегодня результаты свои. Ведь мы видим, в какой стране мы жили, в какой стране мы живем. Нам есть с чем сравнить. И я хотела бы поблагодарить наши телеканалы, которые сейчас нам показывают, возвращая нас в те годы, когда мы находились у истоков становления института президентства в нашей стране, и какая это была страна, и какая сегодня. Это совсем другая страна, это абсолютно разные подходы к нуждам народа. И сегодня, когда мы понимаем, что во главе угла всегда в нашей политике, как говорит наш Президент, это люди. Люди, люди, люди. И самое важное – справедливое отношение к людям. Великолепная страна, которая думает о своих людях.
Наталья Кочанова:
Социально ориентированная политика абсолютно четко выверенная была, и подтверждением тому – те социальные гарантии, которые есть у наших людей. Если говорить отдельно взятые вопросы, которые на протяжении нашей истории были поставлены, например, в промышленности, сохранить те предприятия, которые были в нашей стране. Сохранили, приумножили. «Один район – один проект», конечно, дает свои результаты, несомненно. То есть сохранили те предприятия, которые были ранее, и они сегодня работают, работают достаточно эффективно, выпуская конкурентоспособную продукцию, но появляются абсолютно новые предприятия. Мы стали космической страной, у нас появилось мощнейшее предприятие БНБК, абсолютно новые технологии, которые сегодня нам позволяют выпускать удобрения, которые используются не только на внутреннем рынке, но и поставляются на экспорт. Сельское хозяйство, медицина, образование – это то, что сегодня отличает нашу страну. И вы знаете, ведь многие приезжают к нам учиться у нас. И вот тогда, когда проходят какие-то встречи, например, даже в ходе визита моя коллега Танзила Камаловна из Узбекистана. Когда она приезжала сюда, мы ей показали наше предприятие, мы показали учебное заведение, они загорелись просто этой идеей. Профильные педагогические классы, и уже сегодня у них созданы эти педагогические классы.
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