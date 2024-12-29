Кочанова: 30 лет назад приняли очень мудрое решение, когда создали институт президентства

В гостях программы «Сенат» председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Спикер расскажет о встречах с белорусской молодежью, даст оценку межпарламентскому сотрудничеству в уходящем году и подведет итоги работы белорусского сената в 2024-м.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В уходящем году мы отметили 30-летие института президентства. У нас в Беларуси создан уникальный симбиоз власти и народа. Подтверждение тому – придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Последние социологические опросы показали, что у населения большое доверие ко Всебелорусскому народному собранию и, в частности, к председателю Всебелорусского народного собрания, нашему Президенту. Как вы оцениваете сложившийся политический ландшафт?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень мудрое решение, которое было принято тогда, когда 30 лет назад был создан у нас институт президентства. На протяжении всей истории нашей суверенной, независимой страны мы увидели, что это абсолютно правильное, выверенное решение, которое дало сегодня результаты свои. Ведь мы видим, в какой стране мы жили, в какой стране мы живем. Нам есть с чем сравнить. И я хотела бы поблагодарить наши телеканалы, которые сейчас нам показывают, возвращая нас в те годы, когда мы находились у истоков становления института президентства в нашей стране, и какая это была страна, и какая сегодня. Это совсем другая страна, это абсолютно разные подходы к нуждам народа. И сегодня, когда мы понимаем, что во главе угла всегда в нашей политике, как говорит наш Президент, это люди. Люди, люди, люди. И самое важное – справедливое отношение к людям. Великолепная страна, которая думает о своих людях.