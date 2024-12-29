Наша армия удивит врага! Новинки военного арсенала Беларуси в 2024-м

Время диктует свои правила. Чтобы сохранять мир и стабильность на своей территории, одной дипломатии уже недостаточно. Приходится держать порох сухим и постоянно обновлять арсеналы. В этом году в белорусскую армию поступило несколько десятков новых видов вооружений, что стало адекватным ответом на те угрозы и вызовы, которые поступали и с западных, и с южных рубежей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глеб Прокофьев – о составляющих безопасности.

Оборонный щит страны. Только в этом году белорусская армия приняла на вооружение более 60 образцов техники. От беспилотников до зенитных ракетных установок. Милитари-новинки максимально «прокачаны» под современные условия ведения боя. Мы готовы защитить себя и на земле, и в воздухе. Пополнение в белорусской авиации – из России в этом году прилетела очередная партия вертолетов Ми-35М. Эта версия транспортно-боевой винтокрылой машины – результат глубокой модернизации уже хорошо известного Ми-24.

Александр Беляев, командир авиационной базы:

Полностью новый комплекс вооружения, новая авионика, сильный навигационный комплекс, который может работать полностью в автономном режиме, конечно же, способствуют увеличению обороноспособности нашей страны. В небе над Беларусью – чужак. Сигнал тревоги уже поступил на авиабазу. В зависимости от ситуации летающий объект сопроводят или вовсе уничтожат. Буквально несколько минут, и боевой дежурный экипаж уже на борту. В кратчайшее время они окажутся даже у самых дальних рубежей нашей страны.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Если сравнивать с предшественниками, Ми-35М оснащен более мощными двигателями и усовершенствованной несущей системой, что позволило улучшить летные и маневренные характеристики. Вертолет многофункционален. По боевым свойствам Ми-35М – один из лучших винтокрылых этого класса.

Летчик авиационной базы:

Аэродинамически он отличается тем, что у него другая длина крыльев, консолей крыла, другой несущий винт, более легкий. Установлен новый комплекс, который позволяет выполнять огневые задачи и задачи по разведке в любых условиях днем и ночью. На обновлении авиапарка точку не поставили. Буквально на подлете – очередная партия. Александр Беляев:

В следующем году мы ожидаем прибытия новой партии вертолетов Ми-35. И к следующему году мы полностью перевооружимся на новый тип авиационной техники. В уходящем году Беларусь активно усиливала свой военно-технический потенциал. В авангарде – беспилотные авиационные комплексы и средства борьбы с ними.

Наделал шума мобильный комплекс «Кулиса», который обеспечивает сотовую и спутниковую связь. О том, что он работает по принципу Starlink и белорусская разработка, в отличие от нее, значительно дешевле и с расширенным функционалом, мы рассказали в одном из выпусков «Недели». Резонансную новинку из репортажа изучали зрители. Как результат – больше 300 тысяч просмотров только на одной из интернет-платформ и сотни комментариев. Мобильный комплекс «Кулиса» и вертолёты Ми-35М – изучили уникальные разработки белорусской армии. Читайте здесь.

Еще в 2023-м громким событием стало возвращение в Беларусь ядерного оружия, но и в этом году ядерная повестка держалась. Оно и понятно, ведь эта вынужденная мера и один из факторов сдерживания слишком воинственно настроенных соседей. Сигнализировать о том, что мы не блефуем, продолжили и в 2024-м.

Это, пожалуй, стало самым ярким публичным событием. Военный парад. День Независимости. 3 июля Беларусь показала тактическое ядерное оружие – системы «Искандер». Вольфович: у каждого президента своя красная кнопка, свой портфель, свой ядерный чемоданчик. Подробности. В целом же с Россией у нас общие национальные интересы и общие задачи. Механизмы обеспечения безопасности Союзного государства стороны отразили в концепции, которую утвердили на юбилейном декабрьском заседании ВГС в Минске. Вместе ищем пути нейтрализации современных вызовов и угроз. В то же время сотрудничаем не только с Россией… Куба, Китай, Вьетнам, Зимбабве. Список можно еще продолжить. Страны далекие, если измерять расстояние, но близкие по духу.