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Кочанова: в Беларуси будет два Молодёжных совета – при Палате представителей и Совете Республики

29 декабря 2024 13:56
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В гостях программы «Сенат» председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Спикер рассказала о встречах с белорусской молодежью, дала оценку межпарламентскому сотрудничеству в уходящем году и подвела итоги работы белорусского Сената в 2024-м.

Кочанова: в Беларуси будет два Молодёжных совета – при Палате представителей и Совете Республики-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Наталья Ивановна, а спрашивают ли молодые люди, как попасть в Молодежный парламент?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень часто!

Александр Осенко:
И как они сами воспринимают деятельность этого Молодежного парламента?

Наталья Кочанова:
Очень часто ребята спрашивают, как попасть в Молодежный парламент, им непонятно, почему это не выборы определенные. Вот уже мы приняли такое решение с моим коллегой Игорем Петровичем Сергеенко, когда стали работать в новом созыве, что все-таки надо, чтобы у нас Молодежный совет был не при Национальном собрании, а Молодежный совет был при Совете Республики и Молодежный совет при Палате представителей. Почему? Очень много желающих ребят работать вместе с депутатами, вместе с членами Совета Республики. Это похвально и хорошо. Мы уже сегодня занимаемся уставными документами, чтобы это была более многочисленная организация. И думаю, что и депутатам будет интересно работать с теми ребятами, которые будут представлять все регионы, если они посчитают так нужным. И мы будем работать с теми ребятами, которые пришли и которым интересно.

Кочанова: в Беларуси будет два Молодёжных совета – при Палате представителей и Совете Республики-4

Александр Осенко:
А новый созыв более инициативен, чем прошлый?

Наталья Кочанова:
Прошлый созыв тоже был достаточно инициативным. Там ребята работали, и у них очень много было наработок в международной деятельности. Они очень много работали со своими коллегами из разных стран по линии стран СНГ и других стран, с которыми сотрудничали. А эти пришли еще более мотивированные. Я к тому, что с каждым разом мотивация ребят все-таки возрастает. Наверное, больше они слышат и знают, чем занимаются.

# Александр Осенко # Наталья Кочанова # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Молодежь Беларуси

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