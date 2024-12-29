Кочанова: в Беларуси будет два Молодёжных совета – при Палате представителей и Совете Республики

В гостях программы «Сенат» председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Спикер рассказала о встречах с белорусской молодежью, дала оценку межпарламентскому сотрудничеству в уходящем году и подвела итоги работы белорусского Сената в 2024-м.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Наталья Ивановна, а спрашивают ли молодые люди, как попасть в Молодежный парламент?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень часто!
Александр Осенко:
И как они сами воспринимают деятельность этого Молодежного парламента?
Наталья Кочанова:
Очень часто ребята спрашивают, как попасть в Молодежный парламент, им непонятно, почему это не выборы определенные. Вот уже мы приняли такое решение с моим коллегой Игорем Петровичем Сергеенко, когда стали работать в новом созыве, что все-таки надо, чтобы у нас Молодежный совет был не при Национальном собрании, а Молодежный совет был при Совете Республики и Молодежный совет при Палате представителей. Почему? Очень много желающих ребят работать вместе с депутатами, вместе с членами Совета Республики. Это похвально и хорошо. Мы уже сегодня занимаемся уставными документами, чтобы это была более многочисленная организация. И думаю, что и депутатам будет интересно работать с теми ребятами, которые будут представлять все регионы, если они посчитают так нужным. И мы будем работать с теми ребятами, которые пришли и которым интересно.
Александр Осенко:
А новый созыв более инициативен, чем прошлый?
Наталья Кочанова:
Прошлый созыв тоже был достаточно инициативным. Там ребята работали, и у них очень много было наработок в международной деятельности. Они очень много работали со своими коллегами из разных стран по линии стран СНГ и других стран, с которыми сотрудничали. А эти пришли еще более мотивированные. Я к тому, что с каждым разом мотивация ребят все-таки возрастает. Наверное, больше они слышат и знают, чем занимаются.