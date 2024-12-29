Кочанова: в Беларуси будет два Молодёжных совета – при Палате представителей и Совете Республики

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Наталья Ивановна, а спрашивают ли молодые люди, как попасть в Молодежный парламент?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень часто!

Александр Осенко:

И как они сами воспринимают деятельность этого Молодежного парламента?

Наталья Кочанова:

Очень часто ребята спрашивают, как попасть в Молодежный парламент, им непонятно, почему это не выборы определенные. Вот уже мы приняли такое решение с моим коллегой Игорем Петровичем Сергеенко, когда стали работать в новом созыве, что все-таки надо, чтобы у нас Молодежный совет был не при Национальном собрании, а Молодежный совет был при Совете Республики и Молодежный совет при Палате представителей. Почему? Очень много желающих ребят работать вместе с депутатами, вместе с членами Совета Республики. Это похвально и хорошо. Мы уже сегодня занимаемся уставными документами, чтобы это была более многочисленная организация. И думаю, что и депутатам будет интересно работать с теми ребятами, которые будут представлять все регионы, если они посчитают так нужным. И мы будем работать с теми ребятами, которые пришли и которым интересно.