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Какие новшества будут на Форуме регионов в Нижнем Новгороде – рассказала Наталья Кочанова

29 декабря 2024 14:11
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В гостях программы «Сенат» председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Спикер расскажет о встречах с белорусской молодежью, даст оценку межпарламентскому сотрудничеству в уходящем году и подведет итоги работы белорусского сената в 2024-м.

Молодые люди сегодня более политизированы – Кочанова о самых интересных встречах со студентами.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Приоткройте завесу. А что будет нового на Форуме регионов [Беларуси и России – прим. ред.] в Нижнем Новгороде?

Какие новшества будут на Форуме регионов в Нижнем Новгороде – рассказала Наталья Кочанова-2

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Был официальный визит губернатора Нижегородской области. Вы знаете, что он встречался с Президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко. Была поставлена задача Президентом – достичь определенного уровня товарооборота, в миллиард долларов. Встретились тоже с губернатором. Обсудили те предложения, которые сегодня уже есть у российской стороны. С нашей стороны мы уже сформировали организационный комитет подготовки этого форума. Мы хотим, чтобы в год 80-летия Великой Победы молодежная тематика звучала по-особому. И приблизительно это будет звучать так: «Молодежь России и Беларуси. Наследники Великой Победы. Будущее Союзного государства».

Кочанова: в Беларуси будет два Молодежных совета – при Палате представителей и Совете Республики. Подробности.

# Наталья Кочанова # Александр Осенко # Союзное государство # Беларусь-Россия

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