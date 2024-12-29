Какие новшества будут на Форуме регионов в Нижнем Новгороде – рассказала Наталья Кочанова

В гостях программы «Сенат» председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Спикер расскажет о встречах с белорусской молодежью, даст оценку межпарламентскому сотрудничеству в уходящем году и подведет итоги работы белорусского сената в 2024-м.
Молодые люди сегодня более политизированы – Кочанова о самых интересных встречах со студентами.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Приоткройте завесу. А что будет нового на Форуме регионов [Беларуси и России – прим. ред.] в Нижнем Новгороде?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Был официальный визит губернатора Нижегородской области. Вы знаете, что он встречался с Президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко. Была поставлена задача Президентом – достичь определенного уровня товарооборота, в миллиард долларов. Встретились тоже с губернатором. Обсудили те предложения, которые сегодня уже есть у российской стороны. С нашей стороны мы уже сформировали организационный комитет подготовки этого форума. Мы хотим, чтобы в год 80-летия Великой Победы молодежная тематика звучала по-особому. И приблизительно это будет звучать так: «Молодежь России и Беларуси. Наследники Великой Победы. Будущее Союзного государства».
Кочанова: в Беларуси будет два Молодежных совета – при Палате представителей и Совете Республики. Подробности.