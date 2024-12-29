Какие новшества будут на Форуме регионов в Нижнем Новгороде – рассказала Наталья Кочанова

В гостях программы «Сенат» председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. Спикер расскажет о встречах с белорусской молодежью, даст оценку межпарламентскому сотрудничеству в уходящем году и подведет итоги работы белорусского сената в 2024-м.

Молодые люди сегодня более политизированы – Кочанова о самых интересных встречах со студентами.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Приоткройте завесу. А что будет нового на Форуме регионов [Беларуси и России – прим. ред.] в Нижнем Новгороде?