О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»

Новости Беларуси. Несмотря на сезон отпусков, вопросы занятости и трудоустройства у минчан по-прежнему в рейтинге самых актуальных. Как найти профессию по душе и начать зарабатывать больше – в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

Строители, медики, педагоги: какие профессии самые востребованные в Минске

Где в Минске помогут выбрать профессию?

5 лет учился, вышел на работу и разочаровался: где в Минске дают второй шанс найти свою профессию?

Субсидия на открытие своего дела: кому и на что выделяют финансовую помощь?

В какой сфере стоит открывать своё дело в Минске?

Кто в Минске получает зарплату от 1 000 рублей?

«До 100 базовых величин»: что грозит нанимателю за невыплату зарплаты

Могут ли быть сроки выплаты зарплаты «плавающими»?

Могут ли не выплатить отпускные?