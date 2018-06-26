Прямой эфир

В какой сфере стоит открывать своё дело в Минске?

26 июня 2018 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома рассказала, как узнать, в какой сфере стоит открывать свое дело.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это не просто выделил человеку деньги и больше не интересуешься.

Сегодня наиболее востребованы услуги в строительной отрасли, услуги по оказанию парикмахерских услуг, водители у нас получают субсидии.

И, наверное, в области агро-экотуризма - в городе не очень популярна эта деятельность. Безусловно, специалисты службы занятости помогают человеку сориентироваться, в какой сфере эконмической деятельности он будет работать. А также

помогают ему составить бизнес-план.

Да, мы направляем еще людей, которые хотели бы открыть собственное дело и на обучающие курсы.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»

# Занятость в Беларуси # общество # Жанна Романович

Другие новости рубрики

Все новости
Субсидия на открытие своего дела: кому и на что выделяют финансовую помощь?
26 июня 2018 10:20

Субсидия на открытие своего дела: кому и на что выделяют финансовую помощь?

5 лет учился, вышел на работу и разочаровался: где в Минске дают второй шанс найти свою профессию?
26 июня 2018 10:17

5 лет учился, вышел на работу и разочаровался: где в Минске дают второй шанс найти свою профессию?

Где в Минске помогут выбрать профессию?
26 июня 2018 10:14

Где в Минске помогут выбрать профессию?