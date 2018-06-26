В какой сфере стоит открывать своё дело в Минске?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома рассказала, как узнать, в какой сфере стоит открывать свое дело.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Это не просто выделил человеку деньги и больше не интересуешься.

Сегодня наиболее востребованы услуги в строительной отрасли, услуги по оказанию парикмахерских услуг, водители у нас получают субсидии.

И, наверное, в области агро-экотуризма - в городе не очень популярна эта деятельность. Безусловно, специалисты службы занятости помогают человеку сориентироваться, в какой сфере эконмической деятельности он будет работать. А также

помогают ему составить бизнес-план.

Да, мы направляем еще людей, которые хотели бы открыть собственное дело и на обучающие курсы.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»