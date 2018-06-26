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Могут ли быть сроки выплаты зарплаты «плавающими»?

26 июня 2018 10:31
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Новости Беларуси. Могут ли работодатели в Минске устанавливать «плавающие» сроки выплаты заработной платы, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сроки выплаты заработной платы должны быть прописаны локальными нормативными актами. Как, например, коллективный договор. Если на предприятии или в организации нет коллективного договора, то сроки выплаты заработной платы должны быть прописаны либо в контракте, либо в трудовом договоре. Это должна быть выплата аванса и окончательного расчета, но

не реже двух раз в месяц. Сроки определяет наниматель по договоренности с работником.

Ольга Юруть, СТВ:
Но они могут быть «плавающими» или только фиксированные?

Жанна Романович:
Фиксированные. Это четко определенная дата.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»

# Занятость в Беларуси # общество # Жанна Романович

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