Могут ли быть сроки выплаты зарплаты «плавающими»?

Новости Беларуси. Могут ли работодатели в Минске устанавливать «плавающие» сроки выплаты заработной платы, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сроки выплаты заработной платы должны быть прописаны локальными нормативными актами. Как, например, коллективный договор. Если на предприятии или в организации нет коллективного договора, то сроки выплаты заработной платы должны быть прописаны либо в контракте, либо в трудовом договоре. Это должна быть выплата аванса и окончательного расчета, но

не реже двух раз в месяц. Сроки определяет наниматель по договоренности с работником.

Ольга Юруть, СТВ:

Но они могут быть «плавающими» или только фиксированные?

Жанна Романович:

Фиксированные. Это четко определенная дата.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»