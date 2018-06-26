Строители, медики, педагоги: какие профессии самые востребованные в Минске

Новости Беларуси. Какие рабочие специальности сейчас особенно востребованы на рынке труда в Минске, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

По-прежнему в 2018 году очень востребованными остаются профессии строительные. Это и арматурщики, бетонщики, каменщики, маляры. Надо отметить, что в этом году при поддержке шведской службы занятости – у нас совместный проект реализуется с городской службой занятости.

Мы подготовили барометр профессий,

где мы смогли представить профессии, которые востребованы на рынке труда, менее востребованные и профессии, в которых сегодня не нуждается рынок труда. Здесь есть и рабочие специальности, и специалисты. Например, самая высокая потребность сегодня в городе по специалистам мы испытываем по специалистам в системе здравоохранения, педагоги, воспитатели дошкольных учреждений.

Безусловно, нужны специалисты с высшим образованием,

инженерно-строительные отрасли. Торговля, поскольку увеличивается число магазинов и в целом число услуг, оказываемых населению, растет.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»