5 лет учился, вышел на работу и разочаровался: где в Минске дают второй шанс найти свою профессию?

Новости Беларуси. Где в Минске можно получить профессиональную переподготовку, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Если молодой человек уже не является молодым специалистом, а все-таки разочаровался в выборе профессии и не может ходить на эту невыносимую, скажем так, работу, конечно же, служба занятости имеет сегодня такую возможность обучить, переобучить.

Можно пройти программу переподготовки для людей любого возраста по 33 профессиям.

Для людей, которые не имеют образования, это будет программа обучающая. Мы готовим по тем профессиям, которые сегодня востребованы на рынке труда, то есть мы не готовим кадры в никуда. Очень активно мы ведем политику, когда набираем группы и

готовим специалистов уже под заказ нанимателя.

Например, Минсктранс. Мы с ним очень давно сотрудничаем: готовим водителей троллейбусов, трамваев, автобусов. Именно под заказ нанимателя, когда мы гарантируем первое рабочее место для соискателя работы.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»