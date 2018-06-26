Могут ли не выплатить отпускные?

Новости Беларуси. Пора отпусков в разгаре. Имеет ли право работодатель, ссылаясь на экономические трудности, не выплачивать отпускные работнику, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Такого права у нанимателя нет.

Более того, у него есть четкая обязанность в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь. Выплата отпускных должна быть произведена за два дня до наступления отпуска. А в соответствии с Декретом №29, эта выплата должна быть произведена

не позднее, чем за один день до начала трудового отпуска гражданина.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»