Прямой эфир

Могут ли не выплатить отпускные?

26 июня 2018 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пора отпусков в разгаре. Имеет ли право работодатель, ссылаясь на экономические трудности, не выплачивать отпускные работнику, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Такого права у нанимателя нет.

Более того, у него есть четкая обязанность в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь. Выплата отпускных должна быть произведена за два дня до наступления отпуска. А в соответствии с Декретом №29, эта выплата должна быть произведена

не позднее, чем за один день до начала трудового отпуска гражданина.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»

# Занятость в Беларуси # общество # Жанна Романович

Другие новости рубрики

Все новости
Могут ли быть сроки выплаты зарплаты «плавающими»?
26 июня 2018 10:31

Могут ли быть сроки выплаты зарплаты «плавающими»?

«До 100 базовых величин»: что грозит нанимателю за невыплату зарплаты
26 июня 2018 10:28

«До 100 базовых величин»: что грозит нанимателю за невыплату зарплаты

Кто в Минске получает зарплату от 1 000 рублей?
26 июня 2018 10:25

Кто в Минске получает зарплату от 1 000 рублей?