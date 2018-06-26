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Идет общественное обсуждение границ парков и зеленых зон Минска: куда можно обратиться

26 июня 2018 08:06
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Минск всегда был одним из самых «зеленых» европейских городов! А по некоторым данным, столица Беларуси и вовсе входит в мировую десятку «зеленых» столиц. Но чтобы экологический процесс развивался, необходимо его грамотно контролировать. Еще один актуальный шаг в этом направлении сделали столичные власти: они решили организовать общественное обсуждение границ парков и зеленых зон Минска.

Идет общественное обсуждение границ парков и зеленых зон Минска: куда можно обратиться-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный архитектор проектов УП «Минскградо» – Юлия Федюшко.

Как происходит процесс? Куда идти со своим мнением тем, кого волнует зеленая зона?

Юлия Федюшко, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:
На сайтах администраций районов города есть материалы, которые с 26 июня будут доступны всем жителям. Каждый может зайти на сайт посмотреть, оценить. Если у кого-то есть замечания, предложения или какие-то вопросы, можно оставить на сайте свой комментарий, можно написать письмо, можно подать заявку на проведение собрания. На собрании будут присуствовать представители УП «Минскградо», Комитет архитектуры, где заинтересованные могут выразить свое мнение.

Идет общественное обсуждение границ парков и зеленых зон Минска: куда можно обратиться-4

В течение месяца будет идти обсуждение?

Юлия Федюшко:
Да.

Как дальше будет проиходить процесс?

Юлия Федюшко:
Уже создана комиссия. По результатам общественного обсуждения будет собрание этой комиссии и каждый вопрос, каждая заявка будет рассмотрена индивидуально. Лично каждому будет написан ответ. Что-то будет учтено в нашей работе, можем корректировать по результатам общественного обсуждения.

Идет общественное обсуждение границ парков и зеленых зон Минска: куда можно обратиться-7

В чем суть проекта? Кто решает, где должна быть зеленая зона? Кто будет следить ,чтобы зеленые линии действительно работали, а не передвигались по желанию застройщиков?

Подробности – в видеоматериале.

# Парки Минска # общество # Юлия Федюшко # Фотофакт

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