Идет общественное обсуждение границ парков и зеленых зон Минска: куда можно обратиться

Минск всегда был одним из самых «зеленых» европейских городов! А по некоторым данным, столица Беларуси и вовсе входит в мировую десятку «зеленых» столиц. Но чтобы экологический процесс развивался, необходимо его грамотно контролировать. Еще один актуальный шаг в этом направлении сделали столичные власти: они решили организовать общественное обсуждение границ парков и зеленых зон Минска.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный архитектор проектов УП «Минскградо» – Юлия Федюшко. Как происходит процесс? Куда идти со своим мнением тем, кого волнует зеленая зона? Юлия Федюшко, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:

На сайтах администраций районов города есть материалы, которые с 26 июня будут доступны всем жителям. Каждый может зайти на сайт посмотреть, оценить. Если у кого-то есть замечания, предложения или какие-то вопросы, можно оставить на сайте свой комментарий, можно написать письмо, можно подать заявку на проведение собрания. На собрании будут присуствовать представители УП «Минскградо», Комитет архитектуры, где заинтересованные могут выразить свое мнение.

В течение месяца будет идти обсуждение? Юлия Федюшко:

Да. Как дальше будет проиходить процесс? Юлия Федюшко:

Уже создана комиссия. По результатам общественного обсуждения будет собрание этой комиссии и каждый вопрос, каждая заявка будет рассмотрена индивидуально. Лично каждому будет написан ответ. Что-то будет учтено в нашей работе, можем корректировать по результатам общественного обсуждения.