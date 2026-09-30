Новости по тегу #Занятость в Беларуси

Представители кадровых служб из более чем 40 организаций областного центра предлагают около 600 вакансий из различных сфер
Дистанционно в стране работают 37 тысяч человек – это менее 1% от числа занятых в экономике. Среди них мужчины и женщины представлены в равной степени. Большинство – городские жители со средним возрастом 35 лет.
«Занятость и качество жизни. Если в каждом регионе, в каждом районе административно-территориальной единицы будут такие возможности, то это и будет способствовать в целом экономическому развитию этого региона, а следовательно и всей страны».
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