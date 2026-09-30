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Новости по тегу #Занятость в Беларуси

Ярмарка вакансий для пожилых и людей с инвалидностью проходит в Витебске
30 сентября 2026 17:48

Ярмарка вакансий для пожилых и людей с инвалидностью проходит в Витебске

Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости
12 марта 2026 07:16

Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости

Равные возможности занятости и качества жизни. Что в Минэкономики считают ключом к «рывку» регионов?
08 декабря 2025 16:26

Равные возможности занятости и качества жизни. Что в Минэкономики считают ключом к «рывку» регионов?

«Субсидия не возвращается». Государство может помочь открыть своё дело, но есть ряд условий
18 июля 2023 13:46

«Субсидия не возвращается». Государство может помочь открыть своё дело, но есть ряд условий

Белстат подсчитал, сколько людей задействованы в белорусской экономике
02 мая 2023 16:35

Белстат подсчитал, сколько людей задействованы в белорусской экономике

«В какой-то момент приходишь в точку, когда постоянно происходит одно и то же». Как самозанятым избежать выгорания?
28 июля 2021 18:02

«В какой-то момент приходишь в точку, когда постоянно происходит одно и то же». Как самозанятым избежать выгорания?

Ярмарка вакансий 20 июля пройдёт в Минске. Предложат более 100 вакансий
19 июля 2021 14:59

Ярмарка вакансий 20 июля пройдёт в Минске. Предложат более 100 вакансий

Какая средняя зарплата в Минской области и сколько людей с инвалидностью трудоустроили? Рассказываем в цифрах
12 марта 2021 15:24

Какая средняя зарплата в Минской области и сколько людей с инвалидностью трудоустроили? Рассказываем в цифрах

Как коронавирус сказался на рынке труда и какие вакансии самые востребованные? Рассказал первый замминистра труда и соцзащиты
07 марта 2021 18:58

Как коронавирус сказался на рынке труда и какие вакансии самые востребованные? Рассказал первый замминистра труда и соцзащиты

В Минске 11 февраля пройдёт электронная ярмарка вакансий
10 февраля 2021 14:22

В Минске 11 февраля пройдёт электронная ярмарка вакансий

Более 500 рабочих мест. Утром 5 ноября состоится электронная ярмарка вакансий для молодёжи
04 ноября 2020 13:53

Более 500 рабочих мест. Утром 5 ноября состоится электронная ярмарка вакансий для молодёжи

За пять лет в Беларуси стало в четыре раза больше ремесленников
08 сентября 2019 17:33

За пять лет в Беларуси стало в четыре раза больше ремесленников