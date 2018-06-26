Где в Минске помогут выбрать профессию?

Новости Беларуси. Лучше первоклассный сантехник, чем недалекий программист: исходя из чего, нужно выбирать профессию, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Начнем со специалистов: в системе образования на базе профессионально-технических учреждений образования и средних специальных учреждений образования работают пункты допрофессиональной подготовки. Их в городе 6. Кроме того,

в Минске функционирует городской центр социального обслуживания семьи и детей, где тоже ведут консультирование специалисты для отдельных категорий.

Это могут быть и выпускники учебных заведений: молодому человеку помогут с выбором профессии. Это могут быть граждане, которые оказались волей-неволей без работы. Там помогут наладить и свой психоэмоциональный настрой и тоже определиться с выбором профессии. Это группы людей, которые длительное время ищут и не могут найти работу.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»