Фотографии сделаны в дни боёв. В Брестской крепости открылась выставка, посвящённая обороне Севастополя

Новости Беларуси. Оборона и освобождение Севастополя через объектив фотоаппарата. В Брестской крепости открылась выставка, посвященная боевым действиям в городе морской славы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оборона и освобождение Севастополя через объектив фотоаппарата. В Брестской крепости открылась выставка, посвященная боевым действиям в городе морской славы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ней представлены редкие снимки моряков, летчиков, пехотинцев и мирных жителей города-героя во время войны.
Фронтовые корреспонденты фиксировали на пленку самые живые моменты с передовой – из окопов, кабины самолета, из окон горящего здания – везде, где шли бои с немецкими захватчиками.
Экспозиция героической истории Севастополя состоит из более чем 50 крупноформатных снимков.
Елена Митюкова, заведующий научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Уникальность их в том, что фотографии сделаны фотокорреспондентами в дни боев. Мы видим ход обороны, строительство оборонительных укреплений севастопольцами, известных людей, которые были связаны с обороной Севастополя того времени.
Выставка продлится до 30 сентября. В это же время жители Севастополя увидят фотографии об истории Брестской крепости.