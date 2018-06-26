Фотографии сделаны в дни боёв. В Брестской крепости открылась выставка, посвящённая обороне Севастополя

Новости Беларуси. Оборона и освобождение Севастополя через объектив фотоаппарата. В Брестской крепости открылась выставка, посвященная боевым действиям в городе морской славы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней представлены редкие снимки моряков, летчиков, пехотинцев и мирных жителей города-героя во время войны.

Фронтовые корреспонденты фиксировали на пленку самые живые моменты с передовой – из окопов, кабины самолета, из окон горящего здания – везде, где шли бои с немецкими захватчиками.

Экспозиция героической истории Севастополя состоит из более чем 50 крупноформатных снимков.