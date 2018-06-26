Прямой эфир

Фотографии сделаны в дни боёв. В Брестской крепости открылась выставка, посвящённая обороне Севастополя

26 июня 2018 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оборона и освобождение Севастополя через объектив фотоаппарата. В Брестской крепости открылась выставка, посвященная боевым действиям в городе морской славы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотографии сделаны в дни боёв. В Брестской крепости открылась выставка, посвящённая обороне Севастополя-1

Фотографии сделаны в дни боёв. В Брестской крепости открылась выставка, посвящённая обороне Севастополя-3

Фотографии сделаны в дни боёв. В Брестской крепости открылась выставка, посвящённая обороне Севастополя-5

На ней представлены редкие снимки моряков, летчиков, пехотинцев и мирных жителей города-героя во время войны.

Фронтовые корреспонденты фиксировали на пленку самые живые моменты с передовой – из окопов, кабины самолета, из окон горящего здания – везде, где шли бои с немецкими захватчиками.

Экспозиция героической истории Севастополя состоит из более чем 50 крупноформатных снимков.

Фотографии сделаны в дни боёв. В Брестской крепости открылась выставка, посвящённая обороне Севастополя-8

Елена Митюкова, заведующий научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Уникальность их в том, что фотографии сделаны фотокорреспондентами в дни боев. Мы видим ход обороны, строительство оборонительных укреплений севастопольцами, известных людей, которые были связаны с обороной Севастополя того времени.

Выставка продлится до 30 сентября. В это же время жители Севастополя увидят фотографии об истории Брестской крепости.

Фотографии сделаны в дни боёв. В Брестской крепости открылась выставка, посвящённая обороне Севастополя-11

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Елена Митюкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бесплатные юридические консультации проведут 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси
26 июня 2018 06:37

Бесплатные юридические консультации проведут 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси

У этих стран есть, чему учиться: Международные соревнования «Снайперский рубеж-2018» пройдут под Брестом
26 июня 2018 06:29

У этих стран есть, чему учиться: Международные соревнования «Снайперский рубеж-2018» пройдут под Брестом

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина
25 июня 2018 19:21

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина