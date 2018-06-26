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Более 200 активистов из 16 стран. В Минске открывается Молодежный профсоюзный форум «ТЕМП-2018»

26 июня 2018 08:17
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В столице открывается Молодежный профсоюзный форум «ТЕМП-2018». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления по разработке и реализации спецпроектов Федерации профсоюзов Беларуси – Сергей Комадей, а также участник Молодежного профсоюзного форума из Грузии – Григоли Бакурадзе.

Какие основные цели и задачи форума «ТЕМП-2018»? Что представляет собой профсоюзная организация в других странах? Как работает профсоюзная организация в Грузии? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Сергей Комадей # Григоли Бакурадзе # Фотофакт

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