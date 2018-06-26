Более 200 активистов из 16 стран. В Минске открывается Молодежный профсоюзный форум «ТЕМП-2018»

В столице открывается Молодежный профсоюзный форум «ТЕМП-2018». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления по разработке и реализации спецпроектов Федерации профсоюзов Беларуси – Сергей Комадей, а также участник Молодежного профсоюзного форума из Грузии – Григоли Бакурадзе.

Какие основные цели и задачи форума «ТЕМП-2018»? Что представляет собой профсоюзная организация в других странах? Как работает профсоюзная организация в Грузии? Узнаете, посмотрев видеоматериал.