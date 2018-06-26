Субсидия на открытие своего дела: кому и на что выделяют финансовую помощь?

Новости Беларуси. Насколько активно в Минске люди открывают собственное дело, и как в этом им помогает государство, рассказала в программе «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

На вновь созданные рабочие места трудоустроены за первый квартал 2018 года 6,5 тысяч человек. Что касается предпринимательской инициативы, то эта работа ведется в соответствии с Декретом №7 и в соответствии с законом о занятости населения, в соответствии с которым человеку, который имеет статус безработного, выделяется государственная субсидия на открытие собственного дела.

Ремесленной деятельности, оказания услуг в сфере агро-экотуризма и предпринимательской деятельности.

За 5 лет более 850 человек получили такую субсидию, и уже за первых три месяца 2018 года уже 65 человек получили субсидию на открытие собственного дела. Она составляет 11 бюджетов, или кратно величине 11бюджетов прожиточного минимума. Э

ти деньги выделяются на приобретение оборудования, создания рабочего места.

И мы ориентируем людей, какие это могут быть услуги, в какой сфере нужно открывать предпринимательскую деятельность.

О занятости и трудоустройстве минчан: «Большой город»