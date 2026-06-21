О работе в Минкульте, союзном строительстве и службе в 1990-х – интервью с Анатолием Маркевичем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Анатолий Маркевич.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему вы выбрали профессию педагога? О выборе профессии педагога и службе в армии

Анатолий Маркевич, руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске:

Меня всегда тянула военная служба. Я в свое время поступал в Минское суворовское училище. Я деревенский парень. Мы приехали с мамой, мне захотелось домой. Проходя срочную военную службу в Минске, это были 90-е годы, очень непростые годы. Я служил во внутренних войсках. Мне предлагали остаться и поступить в военное училище. Но судьба распорядилась по-другому. Я не жалею абсолютно. Это был 1993 год. Александр Осенко:

Развалили Советский Союз, а сейчас волей судьбы вы как раз причастны к тому, чтобы восстанавливать все эти отношения.

Анатолий Маркевич:

Опыт, который уже приобретен, позволяет ориентироваться в пространстве. И не просто ориентироваться, а со смыслом выполнять свою работу совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства и со всеми государственными органами, предприятиями, организациями, учреждениями Республики Беларусь и Российской Федерации. В 28 лет был уже зампредом райисполкома, еще раньше стал директором школы

Анатолий Маркевич:

В 28 лет я уже был зампредом райисполкома. Александр Осенко:

А во сколько лет вы возглавили школу? Анатолий Маркевич:

Директором школы я стал немножко раньше. Это были базовые школы, небольшие, 80-60 человек. А потом – Кореличская школа, 980 учеников, 75 педагогов и 25 – техперсонала. Это огромнейшая школа. Я помню, на линейке 1 сентября стою, смотрю на людское море, а родителей сколько. И думаю, не дрогнуть бы только в этой ситуации. После трех лет работы в данной школе мне предложили должность заместителя председателя Кореличского райисполкома. Социальная сфера.

Анатолий Маркевич:

Я очень быстро привыкаю к коллективам. Восемь с половиной лет плодотворной работы с коллективом Кореличского региона прошли как один день. Не преувеличиваю. Затем – Совет депутатов, тоже мне довелось поработать. И дальше – беспрецедентный случай, потому что на должность председателя райисполкома всегда приходили коллеги, которые имеют сельхозобразование. Но Шайбак Виктор Леонидович не побоялся и внес губернатору Гродненской области мою кандидатуру в качестве резервиста. Были споры, почему и для чего, но он оставил свое мнение. И затем Шапиро Семен Борисович, придя губернатором Гродненщины, предложил возглавить Новогрудский районный исполнительный комитет.

Александр Осенко:

Долго думали? Анатолий Маркевич:

Часа два, наверное. С людьми, которые жили в СССР, проще налаживать отношения, чем с молодежью? Александр Осенко:

Если касаться вашей работы и взаимодействия с российскими коллегами, люди, партнеры, которые жили в СССР, с ними проще налаживать взаимоотношения, чем с молодежью, которая не понимает, что такое Советский Союз?

Анатолий Маркевич:

Я ощутил абсолютно правильное мировоззрение наших коллег, молодых людей, работая в Министерстве культуры. С Министерством культуры Российской Федерации у нас вместе было и остается очень много совместных проектов. В частности, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Уже на протяжении ряда лет осуществляется третий проект, который был рассчитан на 2024-2026 годы. Реконструкция, реставрация, музеефикация объектов. За три года вложены очень серьезные денежные средства в бюджет Союзного государство, а именно порядка 494 миллионов российских рублей. Мы видим, что Министерство культуры Республики Беларусь справляется с этим успешно вместе с коллегами из Министерства культуры Российской Федерации. Самое главное, чтобы в этой ситуации мы понимали пользу для двух государств. Как физик возглавил Министерство культуры

Александр Осенко:

Вы физик, не лирик. Вам доверил Президент возглавить сферу культуры в нашем государстве. Легко ли было физику войти в контакт с лириками? Там эмоций больше, чем рациональности. Анатолий Маркевич:

Приходя в сферу культуры, это был ноябрь 2020 года, мы принимали очень взвешенные, но очень оперативные решения. Это был очень непростой период, мягко говоря. И вы верно сказали, реальный сектор экономики – это люди, более близкие к земле. Люди, которые живут каждый день своим убеждением необходимости труда и того, что за этим следует. Сфера культуры – немножко другое мировоззрение. Люди интеллигентные, которые формируют мнение тех, кто находится рядом, а если быть точным, то в масштабах всей страны. Мое глубокое убеждение, через сферу культуры можно донести самым быстрым способом все, что мы хотим донести нашему обществу. Александр Осенко:

То есть не в лоб, а мягкой идеологией.

Анатолий Маркевич:

Очень интеллигентно. Через спектакль, через балет, через фильм. Через юмор можно, но чтобы его все поняли. Люди в меньшей степени переживают за материальную сторону, но очень важно его не обидеть морально, не обидеть его амбиции, его внутренний мир, ощущения. В этой ситуации мы с коллегами разбирались в произошедшем, в первую очередь. Я вам хочу признаться и сказать абсолютно уверенно, отдавая отчет своим словам, что работники сферы культуры – это одни из самых патриотично настроенных работников нашего общества, нашей страны. Я в этом убедился. 50 тысяч сотрудников сферы культуры. Я старался вместе с командой быть в регионах. Я знаю ситуацию в столице. Это люди, преданные нашему государству. И тому подтверждение – ситуация, которая сегодня имеет место быть в наших театрах, кинотеатрах, учреждениях. Патриота воспитает патриот. А мы сегодня через мягкую силу воспитываем наше все общество на тех принципах, которые присущи и интересны нашему государству.

Александр Осенко:

Как вы смогли до их сердец достучаться? Анатолий Маркевич:

Зачастую, если человек хочет прийти, выговориться и изложить свою позицию, такой шанс был у каждого. Я никого никогда не отговаривал и двери перед ними не закрывал. Сфера культуры – это та сфера, где человек не может иметь двуличие. Или ты идешь с открытым забралом вместе, или же ты должен покинуть сферу культуры. Беларусь – это страна, которую любит Бог