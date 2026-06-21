В Бресте продолжается форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее»

В год 85-летия начала Великой Отечественной войны Брест стал международной диалоговой площадкой о будущем, основанном на общей памяти и ценностях. В городе над Бугом – второй день международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». В фокусе внимания участников – сохранение исторической правды и укрепление связей между братскими народами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего Брест намерен встретить около 470 парламентариев, историков, молодежных активистов из 20 стран. География: от СНГ до Латинской Америки. Сегодня организована работа сразу трех тематических площадок. В центре внимания – консолидация исторического знания, духовно-культурные основы Великой Победы и, что особенно актуально в современных реалиях, жесткое противодействие идеологии неонацизма.

Одновременно на полях форума – и важнейшая политическая повестка. В Бресте откроется юбилейная 70-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Главным документом, вынесенным на обсуждение союзных депутатов, станет заявление о геноциде советского народа в годы войны.

Еще одним знаковым событием станет открытие монумента «Скорбь» в северо-западной части Брестской крепости. Он создан в рамках проекта Союзного государства как символ вечной памяти о жертвах Великой Отечественной войны.