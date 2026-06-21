Свобода передвижения, трудоустройство, медобслуживание – Маркевич о равных правах белорусов и россиян

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Анатолий Маркевич.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Очень много наших братьев-россиян приезжают к нам в гости. И на этом пытаются строить свою негативную политику наши враги, каким-то образом дискредитировать наши взаимоотношения. Это и образование, и медицина, и здравоохранение, которое вдруг им понадобится на территории Республики Беларусь.

Анатолий Маркевич, руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске:

Вы правы, потому что тема равных прав у граждан Беларуси и России – очень актуальная. И мы, пройдя путь, видим, насколько гармонично в этой части мы развиваемся.

Что я имею в виду? Свобода передвижения по территории Беларуси и России. Место жительства, трудоустройство. Медицинское обслуживание. Сегодня экстренная медицинская помощь оказывается абсолютно бесплатно белорусам в России и россиянам в Беларуси. Хороший результат.