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Свобода передвижения, трудоустройство, медобслуживание – Маркевич о равных правах белорусов и россиян

21 июня 2026 07:34
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Анатолий Маркевич.

Свобода передвижения, трудоустройство, медобслуживание – Маркевич о равных правах белорусов и россиян-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Очень много наших братьев-россиян приезжают к нам в гости. И на этом пытаются строить свою негативную политику наши враги, каким-то образом дискредитировать наши взаимоотношения. Это и образование, и медицина, и здравоохранение, которое вдруг им понадобится на территории Республики Беларусь. 

Свобода передвижения, трудоустройство, медобслуживание – Маркевич о равных правах белорусов и россиян-4

Анатолий Маркевич, руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске: 
Вы правы, потому что тема равных прав у граждан Беларуси и России – очень актуальная. И мы, пройдя путь, видим, насколько гармонично в этой части мы развиваемся.

Что я имею в виду? Свобода передвижения по территории Беларуси и России. Место жительства, трудоустройство. Медицинское обслуживание. Сегодня экстренная медицинская помощь оказывается абсолютно бесплатно белорусам в России и россиянам в Беларуси. Хороший результат. 

Маркевич: Союзное государство – это уникальное интеграционное образование, в мире таких больше нет. Читайте далее.

# Интервью # Беларусь-Россия # Союзное государство # Александр Осенко # Анатолий Маркевич

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