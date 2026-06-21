Научный прогресс: как изменились подходы к лечению онкологии в Беларуси

Тесное взаимодействие практической медицины с наукой – в основе развития белорусского здравоохранения. Одно из перспективных направлений – генетические исследования. Современные технологии ДНК-тестирования и анализа генома помогают выявлять причины заболеваний, уточнять диагнозы и подбирать наиболее эффективное лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделяется репродуктивному здоровью белорусов. Генетические исследования позволяют устанавливать причины бесплодия. Кроме того, отечественными специалистами разработаны методики определения генетической предрасположенности более чем к 20 заболеваниям, что способствует их ранней профилактике. Развитие науки меняет подходы и к лечению тяжелых заболеваний. Особенно заметен прогресс в онкологии. Благодаря современным препаратам и иммунотерапии пациенты получают шанс на полноценную жизнь.

Евгений Баранов, заведующий онкологическим химиотерапевтическим отделением МГКОЦ:

Если сравнить, например, выживаемость пациентов при метастатической меланоме, которая 15 лет назад составляла не более 5 %, сейчас 30-40 % этих пациентов, которые изначально были неизлечимы, живут более 5 лет. То есть они находятся в долгой ремиссии. И мы можем говорить, что какая-то часть из этих пациентов полностью излечена. Аналогичные изменения произошли не только при меланоме. При раке легкого входит активная иммунотерапия. При лимфоме входит в стандарты CAR-T-терапия. То есть это те методы, которые позволяют либо продлить жизнь пациентам очень на долгий период, либо излечить какую-то пропорцию, какую-то небольшую часть ранее неизлечимых пациентов.

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии сегодня является головным учреждением по оказанию высокотехнологичной хирургической помощи. Здесь развивают трансплантацию органов и тканей, внедряют клеточные технологии, которые открывают новые возможности для лечения сложных заболеваний.