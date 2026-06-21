Такого примера в масштабах мира нет! Маркевич о совместных разработках ученых Союзного государства

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Анатолий Маркевич. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что еще вы бы хотели реализовать и что уже реализовали, что вызывает у вас восторг в рамках Союзного государства? Маркевич: Союзное государство – это уникальное интеграционное образование, в мире таких больше нет.

Анатолий Маркевич, руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске:

Мы с вами понимаем, что вся работа должна выстраиваться на понятных смыслах и прогнозировать конечный результат. А как это сделать? Должна быть четко выстроенная система. Система дает результат. Не хаос, а система. И вот эта система вложена в программы Союзного государства. Их семь действуют. Это оборонный комплекс. Но очень важно, что мы шагнули и по другим направлениям. Это космос, система здравоохранения. Прорывные технологии, как протонная терапия. Это лучевая составляющая, где идет лечение целенаправленным лучом, не затрагивая другие жизненно важные органы. И за три года применения данной программы на практике помощь получили 286 пациентов. Спинальные системы. Такого примера в масштабах мира нет. Это белорусские и российские ученые разработали данную систему.