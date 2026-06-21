Такого примера в масштабах мира нет! Маркевич о совместных разработках ученых Союзного государства

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Анатолий Маркевич.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что еще вы бы хотели реализовать и что уже реализовали, что вызывает у вас восторг в рамках Союзного государства?
Маркевич: Союзное государство – это уникальное интеграционное образование, в мире таких больше нет.
Анатолий Маркевич, руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске:
Мы с вами понимаем, что вся работа должна выстраиваться на понятных смыслах и прогнозировать конечный результат. А как это сделать? Должна быть четко выстроенная система.
Система дает результат. Не хаос, а система. И вот эта система вложена в программы Союзного государства. Их семь действуют. Это оборонный комплекс. Но очень важно, что мы шагнули и по другим направлениям. Это космос, система здравоохранения. Прорывные технологии, как протонная терапия.
Это лучевая составляющая, где идет лечение целенаправленным лучом, не затрагивая другие жизненно важные органы. И за три года применения данной программы на практике помощь получили 286 пациентов. Спинальные системы. Такого примера в масштабах мира нет. Это белорусские и российские ученые разработали данную систему.
Анатолий Маркевич:
Система позволяет лечить врожденные проблемы с позвоночником (и приобретенные) нашим детям. В 2025 году группа ученых была удостоена премии Союзного государства. Очень актуальным стал вопрос транспортного сообщения. Авиасообщение, железнодорожное сообщение. Посмотрели наши приграничные регионы – Смоленская область, Витебская область. Поток людей, желающих передвигаться, огромный. На группе высокого уровня было принято решение, что эти маршруты должны быть восстановлены. Поэтому здесь процесс, на мой взгляд, не является окончательным.
Свобода передвижения, трудоустройство, медобслуживание – Маркевич о равных правах белорусов и россиян.