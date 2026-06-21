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Маркевич: Союзное государство – это уникальное интеграционное образование, в мире таких больше нет

21 июня 2026 07:21
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Анатолий Маркевич.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Суверенитет незыблем. 

Маркевич: Союзное государство – это уникальное интеграционное образование, в мире таких больше нет-2

Анатолий Маркевич, руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске: 
Безусловно. 

Александр Осенко:
Это константа, как раз и пытаются на этом поиграть. 

Маркевич: Союзное государство – это уникальное интеграционное образование, в мире таких больше нет-4

Анатолий Маркевич:
Но мы же с вами физики и математики, в чем-то лирики. Но константа есть константа, она не меняется. То же самое и здесь. Ничего не меняется, и это правильно. Независимые государства, суверенитет у каждого. 

Это уникальное интеграционное образование. В мире таких нет больше. И очень важно, что через все наши социальные мероприятия красной нитью проходит тема, связанная с исторической правдой, с тем, чтобы молодежь знала нашу общую историю. Историю Советского Союза. А ведь в этой истории прописаны незыблемые истины, которые, на мой взгляд, не меняются. 

Жизнь идет вперед, а отдельные истины не меняются, они остаются. Нет хаоса, а вся работа понятна для тех, кто ее выполняет. 

Свобода передвижения, трудоустройство, медобслуживание – Маркевич о равных правах белорусов и россиян. Подробности.

# Интервью # Союзное государство # Анатолий Маркевич # Беларусь-Россия # Александр Осенко

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