Маркевич: Союзное государство – это уникальное интеграционное образование, в мире таких больше нет

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Анатолий Маркевич.

Александр Осенко: Это константа, как раз и пытаются на этом поиграть.

Анатолий Маркевич:

Но мы же с вами физики и математики, в чем-то лирики. Но константа есть константа, она не меняется. То же самое и здесь. Ничего не меняется, и это правильно. Независимые государства, суверенитет у каждого.

Это уникальное интеграционное образование. В мире таких нет больше. И очень важно, что через все наши социальные мероприятия красной нитью проходит тема, связанная с исторической правдой, с тем, чтобы молодежь знала нашу общую историю. Историю Советского Союза. А ведь в этой истории прописаны незыблемые истины, которые, на мой взгляд, не меняются.

Жизнь идет вперед, а отдельные истины не меняются, они остаются. Нет хаоса, а вся работа понятна для тех, кто ее выполняет.