О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи

На неделе Президент еще раз напомнил, в чем суть нашей государственной политики. Один из приоритетов – поддержание межнационального мира. Это было особенно важно напомнить в преддверии Дня народного единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 12 сентября во Дворце Независимости Президент встретился с представителями национальных меньшинств, проживающих в Беларуси, чтобы они могли из первых уст услышать, что мы на самом деле думаем о многом, что происходит внутри и вокруг страны. Прозвучали и резонансные заявления. Особенно что касается Украины и Армении. Но не для того, чтобы обострять, а чтобы никто не мог исказить суть и вывернуть все так, как хотелось бы. Как восприняли эту встречу участники, о послевкусии разговора Евгений Пустовой.

Все дороги теперь ведут не только в Рим. Путь польского байкера привел в пущанскую деревушку Щербы Пружанского района. Сначала здесь сделал остановку. Потом понял: Беларусь – страна для жизни. В 2020 году решил, что здесь мне очень нравится, в 2022-м переехал. Здесь и живу. Балдею от красоты. Байкер-путешественник Бартош Слабицки, исколесив полмира, понял, что еще пока не всем очевидно, но уже необратимо: Европа дала слабину. Экономическое благополучие растворяется из-за податливости еврочиновников перед диктатурой англосакского глобализма, а взамен обществу предлагают новое прочтение демократии – гендерное безумие.

Бартош Слабицки, переселенец из Польши:

С каждым новым открытием Олимпиады, я думаю, и другие начинают понимать, что здесь обалденно, а там что-то не так. Подробности в видео. В истории такое уже было. Из просвещенной Европы на наши земли бежали не семьями, а тысячами. Самый путешествующий народа мира за водами Западного Буга нашел спасение, как их давние предки за водами Красного моря. 600 лет зад назад началась история белорусского еврейства.

Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Многие находят доказательства, даже могильные плиты ближе к X-XI веку. Это достаточно большой срок, чтобы мы говорили о доме. Несколько детей, сыновья и дочери первых лиц Израиля как-то приехали в Беларусь. И я спросил их напрямую: а зачем вы приехали? Есть тут что-то такое, что вам интересно, драники можно поесть и в Иерусалиме. И вот ответ меня просто поразил: «Наши дедушки и бабушки начинали здесь». Воздух и атмосфера, привезти их, вот откуда все начиналось. Тишину пущанской глуши байкер из Польши разбавляет рокотом моторов. В другом, образно говоря, медвежьем углу Беларуси – Сморгони, здесь под белорусскую дудутку танцевали даже медведи – существовала специальная академия. Нашла свое счастье семья из Азербайджана.

Айбениз Зейналова, житель Сморгони:

Самое главное – тихо, спокойно, никто тебе тут ничего не говорит, не обижает, что там приезжий, например, такое слово я уже года 34, мы тут живем, я такого не слышала ни от кого. Это родина их детей. Старшая дочь стала врачом, средняя – учителем, а младшая – экономистом. Больше всего Айбениз привыкла к имени Анна, переживает за сына. Он пограничник. А в соседних странах нет такой дружелюбной позиции, как у Беларуси. Беларусь стала родным домом для 156 национальностей и народностей. Представителей диаспор на неделе пригласили во Дворец Независимости. Лукашенко: «В нашем обществе нет разговоров о титульной нации». Подробности.

Такие встречи – обычное явление в нашей стране. Белорусская бяседа – застолье – объединяет православных и католиков, евреев и арабов, армян и азербайджанцев. Если гостинно к другим национальностям умеют относиться и в других странах, но только в Беларуси гости остаются навсегда и становятся белорусами. Президент встретился с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси. Самый большой круглый стол Дворца Независимости вместил представителей 26 национальностей. Самых большим диаспор. Кстати, русских не позвали. Наверное, это было бы даже моветон. Русские и есть белорусы. Такие же и наши украинцы. Даже национальные костюмы схожи. Но вот отношение между властями не отражают близость народов. Минск сделал больше для поиска мира на украинской земле, чем нынешний Киев.

Мир Донбассу искали здесь же, в белорусском Дворце Независимости. Лукашенко о Минских соглашениях: украинцы не стали решать вопросы по договоренностям и этим гордились. В каждом, в каждом интервью для мировых медиа Президент призывал к перемирию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо остановиться, прекратить войну. Что вы предлагаете? Говорю, давайте, присылайте делегацию. Встретимся здесь, я позвоню Путину. Своих пришлю, сядем за стол переговоров, как-то договоримся. Вычленим вопросы, которые надо решить. Путин сейчас говорит, ну мы же в Стамбуле договорились, если вести дальше переговоры, возьмем этот документ (и это правильно), не подпишем, а отсюда начнем с учетом реалий. Изменилось же много. Помощь во время перебоев с электроэнергией и постоянная поддержка беженцев. Взамен…

Александр Лукашенко:

Вы арестовали несколько тысяч наших вагонов с минеральными удобрениями. 75 наших фур, трех человек убили и на куски порезали. Мы вели себя аккуратно, осторожно, но украинцы побежали впереди паровоза, по команде американцев они начали обострять с нами отношения: они рассчитывали, что я тоже начну втягиваться в войну. Им счастье было бы сейчас, если бы Беларусь вступила в эту войну. Но на сегодняшний день, насколько это возможно, я делаю все для того, чтобы закончить это. И пока Лукашенко ищет Украине мир, украинцы находят его у нас.

Татьяна Бут, переселенец из Украины:

По душе отдыхать здесь. И я решила: теперь это моя Родина. В итоге Беларусь сейчас – самая близкая не только для России, но и как это бы смело ни звучало, и для Украины. Украина стала разменной монетой большой игры. Выход один – перемирие с Россией через посредничество Беларуси. Лукашенко: США надо за наш счет решить проблему с Россией и с Китаем разобраться, они за счет этого живут. В принципе, слова Президента подтверждают и геолокации зон нестабильности. Ближе к России и Китаю. Украинский сценарий готовится и Армении. Ереван, как и Киев, занялся шантажом. Минск к армянам с открытой душой, к официальным властям – с призывом следовать здравому смыслу. А триггером стал Карабахский кризис.

Александр Лукашенко:

Они приняли решение о проведении референдума в Армении по вступлению в Европейский союз. Ясно, что это было давно. Я предупреждал Никола Пашиняна о том, что ему делать это нельзя. Это было в закрытом режиме. Европейцы, прежде чем он туда вступит, от него еще и от руководства Армении потребуют что-то сделать. С такого же все начиналось в Украине. Я с Алиевым дружен, он мне говорит, как Карабах, мирно чтобы все было, армяне там жили, пусть живут. А тут, бах, на тебе – заявление Пашиняна, что мы согласные на территориальную целостность Азербайджана. Подробности. По-белорусски, это когда армяне и азербайджанцы за одним столом или на одном Фестивале национальных культур в Гродно. Истоки единства страны именно в объединении двух частей единого целого – Беларуси. Родного дома для русских и поляков, а по сути все они теперь белорусы. Лукашенко: «Покорить Беларусь никому не удастся – у нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты». Власти Польши тратят огромные суммы на укрепление наступательных вооружений. А свои границы от обычных мигрантов защитить не могут. Именно белорусские пограничники оберегали покой польских панов и немецких бюргеров. Ну так надо вести себя правильно – с уважением к Минску.

Александр Сонгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ОО «Союз поляков на Беларуси» :

Государство доверяет, оно не делит ни на какие национальности людей ни по вероисповеданию, ни по национальным признакам. Главное одно – ты должен быть предан этой стране, должен работать во благо страны. И тогда все получится. Еще один пример белорусской привлекательности – приход иностранного капитала. Западный бизнес из-за политизированных санкций не охотно уходит, но свято место пусто не бывает. Маркетинговые исследования нескольких стран иранского инвестора привели в Вилейский район. В итоге в Беларуси появился крупнейший завод по производству порошковых красок.

Хамед Фахимнежад, заместитель директора по развитию и модернизации предприятия:

Белорусы – очень вежливые люди, мы очень рады работать с вами и на вашей земле. Продукция предприятия рассчитана на рынки России и стран Центральной Азии. Во всей гамме демократий и палитре государств все больше иностранцев выбирают присягу под красно-зеленым флагом. Ивье, Гродно, Мотоль, Минск – все это города, напоминающие Иерусалим. Город счастья для разных религий мира. Еще и образец для Брюсселя. Образец истинного уважения к человеку. Именно позиция официального Минска подвигает разные народы писать счастливую летопись и нашу картину белорусского мира.