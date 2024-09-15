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О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи

15 сентября 2024 18:46
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На неделе Президент еще раз напомнил, в чем суть нашей государственной политики. Один из приоритетов – поддержание межнационального мира. Это было особенно важно напомнить в преддверии Дня народного единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

12 сентября во Дворце Независимости Президент встретился с представителями национальных меньшинств, проживающих в Беларуси, чтобы они могли из первых уст услышать, что мы на самом деле думаем о многом, что происходит внутри и вокруг страны. Прозвучали и резонансные заявления. Особенно что касается Украины и Армении. Но не для того, чтобы обострять, а чтобы никто не мог исказить суть и вывернуть все так, как хотелось бы.

Как восприняли эту встречу участники, о послевкусии разговора Евгений Пустовой.

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-2

Все дороги теперь ведут не только в Рим. Путь польского байкера привел в пущанскую деревушку Щербы Пружанского района. Сначала здесь сделал остановку. Потом понял: Беларусь – страна для жизни.

В 2020 году решил, что здесь мне очень нравится, в 2022-м переехал. Здесь и живу. Балдею от красоты.

Байкер-путешественник Бартош Слабицки, исколесив полмира, понял, что еще пока не всем очевидно, но уже необратимо: Европа дала слабину. Экономическое благополучие растворяется из-за податливости еврочиновников перед диктатурой англосакского глобализма, а взамен обществу предлагают новое прочтение демократии – гендерное безумие.

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-4

Бартош Слабицки, переселенец из Польши:
С каждым новым открытием Олимпиады, я думаю, и другие начинают понимать, что здесь обалденно, а там что-то не так.

Подробности в видео.

В истории такое уже было. Из просвещенной Европы на наши земли бежали не семьями, а тысячами. Самый путешествующий народа мира за водами Западного Буга нашел спасение, как их давние предки за водами Красного моря. 600 лет зад назад началась история белорусского еврейства.

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-6

Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:
Многие находят доказательства, даже могильные плиты ближе к X-XI веку. Это достаточно большой срок, чтобы мы говорили о доме. Несколько детей, сыновья и дочери первых лиц Израиля как-то приехали в Беларусь. И я спросил их напрямую: а зачем вы приехали? Есть тут что-то такое, что вам интересно, драники можно поесть и в Иерусалиме. И вот ответ меня просто поразил: «Наши дедушки и бабушки начинали здесь». Воздух и атмосфера, привезти их, вот откуда все начиналось.

Тишину пущанской глуши байкер из Польши разбавляет рокотом моторов. В другом, образно говоря, медвежьем углу Беларуси – Сморгони, здесь под белорусскую дудутку танцевали даже медведи – существовала специальная академия. Нашла свое счастье семья из Азербайджана. 

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-8

Айбениз Зейналова, житель Сморгони:
Самое главное – тихо, спокойно, никто тебе тут ничего не говорит, не обижает, что там приезжий, например, такое слово я уже года 34, мы тут живем, я такого не слышала ни от кого.

Это родина их детей. Старшая дочь стала врачом, средняя – учителем, а младшая – экономистом. Больше всего Айбениз привыкла к имени Анна, переживает за сына. Он пограничник. А в соседних странах нет такой дружелюбной позиции, как у Беларуси. Беларусь стала родным домом для 156 национальностей и народностей. Представителей диаспор на неделе пригласили во Дворец Независимости.

Лукашенко: «В нашем обществе нет разговоров о титульной нации». Подробности.

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-10

Такие встречи – обычное явление в нашей стране. Белорусская бяседа – застолье – объединяет православных и католиков, евреев и арабов, армян и азербайджанцев. Если гостинно к другим национальностям умеют относиться и в других странах, но только в Беларуси гости остаются навсегда и становятся белорусами.

Президент встретился с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси.

Самый большой круглый стол Дворца Независимости вместил представителей 26 национальностей. Самых большим диаспор. Кстати, русских не позвали. Наверное, это было бы даже моветон. Русские и есть белорусы. Такие же и наши украинцы. Даже национальные костюмы схожи. Но вот отношение между властями не отражают близость народов. Минск сделал больше для поиска мира на украинской земле, чем нынешний Киев.

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-12

Мир Донбассу искали здесь же, в белорусском Дворце Независимости.

Лукашенко о Минских соглашениях: украинцы не стали решать вопросы по договоренностям и этим гордились.

В каждом, в каждом интервью для мировых медиа Президент призывал к перемирию.

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-14

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо остановиться, прекратить войну. Что вы предлагаете? Говорю, давайте, присылайте делегацию. Встретимся здесь, я позвоню Путину. Своих пришлю, сядем за стол переговоров, как-то договоримся. Вычленим вопросы, которые надо решить. Путин сейчас говорит, ну мы же в Стамбуле договорились, если вести дальше переговоры, возьмем этот документ (и это правильно), не подпишем, а отсюда начнем с учетом реалий. Изменилось же много.

Помощь во время перебоев с электроэнергией и постоянная поддержка беженцев. Взамен…

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-16

Александр Лукашенко:
Вы арестовали несколько тысяч наших вагонов с минеральными удобрениями. 75 наших фур, трех человек убили и на куски порезали. Мы вели себя аккуратно, осторожно, но украинцы побежали впереди паровоза, по команде американцев они начали обострять с нами отношения: они рассчитывали, что я тоже начну втягиваться в войну. Им счастье было бы сейчас, если бы Беларусь вступила в эту войну. Но на сегодняшний день, насколько это возможно, я делаю все для того, чтобы закончить это.

И пока Лукашенко ищет Украине мир, украинцы находят его у нас.

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-18

Татьяна Бут, переселенец из Украины:
По душе отдыхать здесь. И я решила: теперь это моя Родина.

В итоге Беларусь сейчас – самая близкая не только для России, но и как это бы смело ни звучало, и для Украины. Украина стала разменной монетой большой игры. Выход один – перемирие с Россией через посредничество Беларуси.

Лукашенко: США надо за наш счет решить проблему с Россией и с Китаем разобраться, они за счет этого живут.

В принципе, слова Президента подтверждают и геолокации зон нестабильности. Ближе к России и Китаю. Украинский сценарий готовится и Армении. Ереван, как и Киев, занялся шантажом. Минск к армянам с открытой душой, к официальным властям – с призывом следовать здравому смыслу. А триггером стал Карабахский кризис.

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-20

Александр Лукашенко:
Они приняли решение о проведении референдума в Армении по вступлению в Европейский союз. Ясно, что это было давно. Я предупреждал Никола Пашиняна о том, что ему делать это нельзя. Это было в закрытом режиме. Европейцы, прежде чем он туда вступит, от него еще и от руководства Армении потребуют что-то сделать. С такого же все начиналось в Украине. Я с Алиевым дружен, он мне говорит, как Карабах, мирно чтобы все было, армяне там жили, пусть живут. А тут, бах, на тебе – заявление Пашиняна, что мы согласные на территориальную целостность Азербайджана. Подробности.

По-белорусски, это когда армяне и азербайджанцы за одним столом или на одном Фестивале национальных культур в Гродно. Истоки единства страны именно в объединении двух частей единого целого – Беларуси. Родного дома для русских и поляков, а по сути все они теперь белорусы.

Лукашенко: «Покорить Беларусь никому не удастся – у нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты».

Власти Польши тратят огромные суммы на укрепление наступательных вооружений. А свои границы от обычных мигрантов защитить не могут. Именно белорусские пограничники оберегали покой польских панов и немецких бюргеров. Ну так надо вести себя правильно – с уважением к Минску.

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-22

Александр Сонгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ОО «Союз поляков на Беларуси» :
Государство доверяет, оно не делит ни на какие национальности людей ни по вероисповеданию, ни по национальным признакам. Главное одно – ты должен быть предан этой стране, должен работать во благо страны. И тогда все получится. 

Еще один пример белорусской привлекательности – приход иностранного капитала. Западный бизнес из-за политизированных санкций не охотно уходит, но свято место пусто не бывает. Маркетинговые исследования нескольких стран иранского инвестора привели в Вилейский район. В итоге в Беларуси появился крупнейший завод по производству порошковых красок. 

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-24

Хамед Фахимнежад, заместитель директора по развитию и модернизации предприятия:
Белорусы – очень вежливые люди, мы очень рады работать с вами и на вашей земле. Продукция предприятия рассчитана на рынки России и стран Центральной Азии. 

Во всей гамме демократий и палитре государств все больше иностранцев выбирают присягу под красно-зеленым флагом. Ивье, Гродно, Мотоль, Минск – все это города, напоминающие Иерусалим. Город счастья для разных религий мира. Еще и образец для Брюсселя. Образец истинного уважения к человеку. Именно позиция официального Минска подвигает разные народы писать счастливую летопись и нашу картину белорусского мира.

О чём Лукашенко говорил с представителями диаспор в Беларуси? Итоги встречи-26

Передано через рукопожатие белорусского рушника и еврейского молитвенного покрывала Талит.

# Александр Лукашенко # Международная политика # Евгений Пустовой # Государственная политика

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