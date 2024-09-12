Лукашенко: США надо за наш счёт решить проблему с Россией и с Китаем разобраться, они за счёт этого живут

Поддержание межнационального мира – один из приоритетов белорусской государственной политики. Об этом заявил Президент на встрече с представителями проживающих в нашей стране национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ориентировал на открытый разговор, а его главный вопрос: что еще надо сделать, чтобы народное единство крепло? Президент в силу своего политического да и жизненного опыта, которого, очевидно, не хватает стоящему у руля Украины, призывает мыслить шире, видеть тех, кто играет, чтобы не стать разыгранной и битой картой. Еще не поздно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай бог, сменится власть, для Украины не дай бог, в Америке, они скажут: мы вас не знаем. Я и Володе Зеленскому об этом говорил. Говорю, Володя, придут новые люди в Евросоюзе, и там проблем будет много, многое изменится, они о тебе забудут. И я с Путиным долго на эту тему говорил. Он мне говорит, передай ему, я готов. Договоримся, и потом мне говорит: послушай, передай это, еще и Порошенко был, я помогу восстановить вот этот Донбасс, помните, Дебальцево там. Вот первые только стычки были. «Я помогу восстановить. Я деньги дам и газ, и нефть, у нас этого хватит». Я побежал как собачонка к ним, позвал Порошенко на Припять, мы с ним встретились. Говорю, вот это, это, Зеленскому об этом говорил. «Нет». А почему, не дураки же? Американцы толкали, толкали. Им надо за наш счет решить проблему с Россией, а потом с Китаем разобраться. Они за счет этого живут. Если они не решат вопрос с нами, Россией, Китаем, с Ираном сейчас и прочее, они богатыми не будут. Они уже печатать свою валюту так не смогут. Новая валюта появится. Вон уже цифровой рубль появляется, еще чего-то. Они уже увидели в мире, что значит Америка с их долларом, если они в ядерной державе золотовалютные резервы забрали. Вы знаете, 300 с лишним миллиардов, которые были размещены за пределами России. Такой был порядок.