Лукашенко: «Покорить Беларусь никому не удастся – у нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты»

Поддержание межнационального мира – один из приоритетов белорусской государственной политики. Об этом заявил Президент на встрече с представителями проживающих в нашей стране национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ориентировал на открытый разговор, а его главный вопрос: что еще надо сделать, чтобы народное единство крепло?
Хочется верить, отношения вернутся на круги своя и между Беларусью и Польшей. Такую позицию озвучил глава Союза поляков в нашей стране. Александр Сонгин еще и депутат Палаты представителей. И у кого-то повернется язык сказать, что у нас здесь поляков как-то притесняют?
Александр Сонгин, председатель общественного объединения «Союз поляков на Беларуси», депутат Палаты представителей Национального собрания:
Я, конечно, не могу говорить за всех, но подавляющее большинство белорусских поляков дышит воздухом родной Беларуси. Мы, белорусские поляки, – граждане Республики Беларусь. Живем и трудимся по законам нашей страны. Общаясь с жителями по обе стороны границы, очень четко понимаю, что простые люди ждут скорейшей нормализации отношений между странами. Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте поинтересоваться, идут ли на контакт польские власти по предложениям белорусской стороны в части урегулирования существующих отношений?
Глава государства тоже за всех говорить не стал, как и не стал обобщать. Все же Польша сейчас не едина. Политическое руководство там – себе, а народ – себе. И в подавляющем большинстве он к нам ближе ценностно и ментально. В конце концов, не нам ведь приходится чинить препоны для того, чтобы наши граждане в Польшу не ехали. Это с той стороны строят заборы за миллионы долларов и вооружаются. Сомнительно, но ладно. Мы стоим на своем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша политика не агрессивна по отношению к Польше. Мы не стараемся навязать свою политику, не стараемся воевать с Польшей. Мы прекрасно понимаем, что в этой войне погибнут миллионы и никто не выиграет. И она нам не нужна. Нам нужны мир и покой. Вы, наверное, в этом убеждены. Белорусам больше ничего не надо. К сожалению, Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой США. Ну зачем 5 % валового внутреннего продукта, миллиарды долларов, полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Ну а нам что от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную Украину туда. Кто-то еще вот этими амбициями страдает. Послушайте, это абсолютно невозможно. Вы тоже это понимаете. Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты. Тем более на этой территории, как у нас раньше говорили военные, болотисто-лесистая местность.
Невозможно здесь воевать, положишь тучу, миллионы людей погибнут. Время нас рассудит, поэтому мне перед нашими поляками, перед вами абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения. Зачем закрыли погранпереходы? Ну поляки из Польши, наши поляки, ведь там по живому граница проходила, на могилки ходили, а сейчас же на могилу нельзя попасть. Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он Польше враг. Почему? Я уже не хочу в детали вникать, поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши. Мы хотим, чтобы было тихо и спокойно здесь и в Польше. Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставить невозможно! Это пустое дело, потратят деньги, и, не дай бог, погубят людей.
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