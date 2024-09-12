Лукашенко: «Покорить Беларусь никому не удастся – у нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты»

Глава государства тоже за всех говорить не стал, как и не стал обобщать. Все же Польша сейчас не едина. Политическое руководство там – себе, а народ – себе. И в подавляющем большинстве он к нам ближе ценностно и ментально. В конце концов, не нам ведь приходится чинить препоны для того, чтобы наши граждане в Польшу не ехали. Это с той стороны строят заборы за миллионы долларов и вооружаются. Сомнительно, но ладно. Мы стоим на своем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша политика не агрессивна по отношению к Польше. Мы не стараемся навязать свою политику, не стараемся воевать с Польшей. Мы прекрасно понимаем, что в этой войне погибнут миллионы и никто не выиграет. И она нам не нужна. Нам нужны мир и покой. Вы, наверное, в этом убеждены. Белорусам больше ничего не надо. К сожалению, Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой США. Ну зачем 5 % валового внутреннего продукта, миллиарды долларов, полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Ну а нам что от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную Украину туда. Кто-то еще вот этими амбициями страдает. Послушайте, это абсолютно невозможно. Вы тоже это понимаете. Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты. Тем более на этой территории, как у нас раньше говорили военные, болотисто-лесистая местность.

Невозможно здесь воевать, положишь тучу, миллионы людей погибнут. Время нас рассудит, поэтому мне перед нашими поляками, перед вами абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения. Зачем закрыли погранпереходы? Ну поляки из Польши, наши поляки, ведь там по живому граница проходила, на могилки ходили, а сейчас же на могилу нельзя попасть. Если наш поляк занимает какую-то конструктивную позицию, он Польше враг. Почему? Я уже не хочу в детали вникать, поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши. Мы хотим, чтобы было тихо и спокойно здесь и в Польше. Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставить невозможно! Это пустое дело, потратят деньги, и, не дай бог, погубят людей.

Читайте также:

Лукашенко: случившееся в Карабахе – это вина только руководства Армении, я их предупреждал

Президент встретился с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси

«Вы – наши люди». Лукашенко обратился к представителям различных национальностей в Беларуси