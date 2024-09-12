Лукашенко о Минских соглашениях: украинцы не стали решать вопросы по договорённостям и этим гордились
Поддержание межнационального мира – один из приоритетов белорусской государственной политики. Об этом заявил Президент на встрече с представителями проживающих в нашей стране национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ориентировал на открытый разговор, а его главный вопрос: что еще надо сделать, чтобы народное единство крепло?
Глава государства прямо сказал: польское направление сейчас под особым вниманием наших военных и спецслужб. И это несмотря на то, что боевые действия идут южнее. Украина истекает кровью не год, не два – с 2014-го к нам едут беженцы. Президент еще тогда принял решение: в своих правах они будут равны с белорусами. Медицина, образование – все бесплатно, как для своих. Не так давно было принято решение об упрощенном получении гражданства, к слову, Владислав Кадира, председатель белорусского общественного объединения украинцев – уроженец Волынской области, совсем близко к нашей границе – им и воспользовался.
Владислав Кадира, председатель Белорусского общественного объединения украинцев:
Сегодня мы собрались в этом зале, представители единой семьи, представители нашей любимой многоликой Беларуси. И мы должны стать, я надеюсь, уже стали, наглядным примером и образцом для всех государств планеты. Мы вместе, плечом к плечу трудимся созидаем. Мы разные, но мы едины. Мы единая семья нашей Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говорить по Украине мне какой смысл? Уже столько сказано…
Но все же сказал, потому что болит. Украина имела все шансы остаться мирной и цельной, но кто-то не сдержал своих обещаний. Спустя время их удобно аннулировать, той же Меркель и Олланду, таким образом снимать ответственность с себя и говорить: именно так и было задумано. Но во Дворце Независимости они были не одни, если что.
Александр Лукашенко:
В Минске собрались, вот за этим столом. Оказывается, собрались, чтобы обмануть Россию – они сейчас так говорят на Западе. Все это фигня. Никто тогда не собирался, чтобы кого-то обмануть. Все рассчитывали, что вопрос будет решен. Это уже сейчас модно, поэтому они так заявляют, врут – и Меркель, и Олланд, который француз, приезжал. Все они с серьезными намерениями приезжали. Нормально договорились. Так они же похерили, они же не стали решать эти вопросы по договоренностям, украинцы, и этим гордились. Зеленскому – ну, пацан – ему досталась эта власть с огромными проблемами. Ну так ты их решай, ты же обещал решать! Так он до войны довел.
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