Лукашенко о Минских соглашениях: украинцы не стали решать вопросы по договорённостям и этим гордились

Поддержание межнационального мира – один из приоритетов белорусской государственной политики. Об этом заявил Президент на встрече с представителями проживающих в нашей стране национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ориентировал на открытый разговор, а его главный вопрос: что еще надо сделать, чтобы народное единство крепло?

Глава государства прямо сказал: польское направление сейчас под особым вниманием наших военных и спецслужб. И это несмотря на то, что боевые действия идут южнее. Украина истекает кровью не год, не два – с 2014-го к нам едут беженцы. Президент еще тогда принял решение: в своих правах они будут равны с белорусами. Медицина, образование – все бесплатно, как для своих. Не так давно было принято решение об упрощенном получении гражданства, к слову, Владислав Кадира, председатель белорусского общественного объединения украинцев – уроженец Волынской области, совсем близко к нашей границе – им и воспользовался.

Владислав Кадира, председатель Белорусского общественного объединения украинцев:

Сегодня мы собрались в этом зале, представители единой семьи, представители нашей любимой многоликой Беларуси. И мы должны стать, я надеюсь, уже стали, наглядным примером и образцом для всех государств планеты. Мы вместе, плечом к плечу трудимся созидаем. Мы разные, но мы едины. Мы единая семья нашей Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорить по Украине мне какой смысл? Уже столько сказано…