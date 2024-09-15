Обеспечить глубинку провиантом – как указы Президента поспособствовали развитию торговли на селе?

Создание комфортных условий как труда, так и отдыха – приоритет для белорусского государства. Об этом не раз говорил глава государства. Обеспечение работой, повышение зарплаты, улучшение инфраструктуры – все эти вопросы взаимосвязаны и находятся на постоянном контроле Президента. Среди них – и развитие торговли на селе. Были вопросы по этому виду шоппинга. Магазинов не хватало, да и ассортимент радовал далеко не везде. Чтобы поставки даже в самые отдаленные уголки нашей страны шли бесперебойно, в феврале Президент подписал указ о возобновлении льгот для тех, кто торгует на селе, чтобы подстегнуть местных бизнесменов к скорейшим стартам продаж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такой грамотный прогрев дал свои результаты. За последнее время в глубинке открылось более 80 магазинов. Следят и за ассортиментом. Но и жалобную книгу в некоторых магазинах далеко не прячут. Что по чем? На неделе на сельский шоппинг отравилась Арина Попова.

Деревня Челонец Солигорского района. 400 жителей и 45 километров от районного центра. Тихий и спокойный уголок. Но Валентина Хрулькевич признается, в сельской пасторали не все так безобидно. 6 лет назад в Челонцах закрыли единственный магазин. В деревню проложили маршруты автолавки, приезжают несколько раз в неделю. Но местные мечтают, чтобы торговля в их глубинку пришла в других масштабах.

А ведь тот самый хлеб на прилавках – заслуга именно сельского населения. Тем более, что по социальным стандартам стационарный магазин должен работать там, где число жителей достигает 200. Об этом Валентина неустанно напоминала местным властям – и в письменном виде, и лично.

Валентины Хрулькевич, жительница деревни Челонец:

Нам обещали, когда выбирались депутаты. Мы обращались, говорили, что у нас такая проблема, но депутаты не решили этой проблемы. Теперь уже надеемся, что теперь уже нам… и Александр Генрихович[Турчин, председатель Миноблисполкома – прим. ред.] пообещал. Тяжело, конечно, без магазина.

И такое общение дало свои результаты. Двери старого магазина, которые долгие годы были закрыты для покупателей, неожиданно приоткрылись. Новый владелец помещения – солигорский предприниматель делится планами: завершить внутреннюю отделку, расставить торговые ряды и наполнить полки продуктами. Табличку «Мы открылись» обещает повесить аккурат к октябрю. Торговля на селе (вопреки расхожим мифам) – бизнес далеко не убыточный. Особенно с новым 42-м февральским указом Президента, который своим действием возобновил льготы 2022 года и даже ввел новые. Тем, кто готов обеспечивать провиантом глубинку, предоставляются скидки на налог на прибыль и полное освобождение от уплаты земельного налога и на недвижимость. Введен и отдельный тариф на электроэнергию. А поддержание торговли на селе продолжил еще недавний указ от 5 августа.

Ольга Кунцова, начальник управления торговли Белкоопсоюза:

Благодаря указу Президента Беларуси будет обновлен автопарк, мы приобретем в текущем году 100 автомагазинов. Также будут направлены дополнительные средства на развития материально-технической базы стационарных магазинов: их дальнейший ремонт и реконструкцию. И эти меры привели к заметному результату. В этом году наконец-то удалось переломить многолетнюю тенденцию сокращения магазинов на селе.