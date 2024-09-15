Кубраков: те, кто попытается поднять руку на гражданина Беларуси, незамедлительно будут уничтожены!

В том числе для этого на неделе в Столине прошли учения МВД. Как силовики защищали город и какие еще угрозы готовы отражать, как в реальном, так и виртуальном мире, расскажут наши корреспонденты.

Беларусь вынуждена укреплять южные рубежи. Как заявил министр внутренних дел Беларуси, исходя из напряженной ситуации, в приграничье размещены спецподразделения ОМОНа и внутренних войск. Основная цель – обеспечить безопасность и не допустить проникновения ДРГ.

В Столин прорвались колонны противника на технике, но правоохранители дали им сокрушительный отпор. Продвигаясь по улицам города под взрывы и сквозь плотную дымовую завесу, они пресекли захват здания местного РОВД. Для поражения противника применялись ударные дроны. Прикрывали их снайперы и бронетехника. Все это спланированный сценарий. В роли боевиков – бойцы внутренних войск. Учения «Столин-2024».

Не только на земле, но и на воде. Где бы они ни были, диверсанты будут задержаны. Это спойлер для экстремистов – что их ждет в случае «похода» на нашу страну. По легенде поисковая операция завершилась обнаружением «боевиков» и их задержанием с помощью служебных собак.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы делаем все, для того чтобы не допустить проникновения на нашу территорию различного рода бандитов. Подробности.