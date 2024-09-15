Кубраков: те, кто попытается поднять руку на гражданина Беларуси, незамедлительно будут уничтожены!
Беларусь вынуждена укреплять южные рубежи. Как заявил министр внутренних дел Беларуси, исходя из напряженной ситуации, в приграничье размещены спецподразделения ОМОНа и внутренних войск. Основная цель – обеспечить безопасность и не допустить проникновения ДРГ.
В том числе для этого на неделе в Столине прошли учения МВД. Как силовики защищали город и какие еще угрозы готовы отражать, как в реальном, так и виртуальном мире, расскажут наши корреспонденты.
В Столин прорвались колонны противника на технике, но правоохранители дали им сокрушительный отпор. Продвигаясь по улицам города под взрывы и сквозь плотную дымовую завесу, они пресекли захват здания местного РОВД. Для поражения противника применялись ударные дроны. Прикрывали их снайперы и бронетехника. Все это спланированный сценарий. В роли боевиков – бойцы внутренних войск. Учения «Столин-2024».
Не только на земле, но и на воде. Где бы они ни были, диверсанты будут задержаны. Это спойлер для экстремистов – что их ждет в случае «похода» на нашу страну. По легенде поисковая операция завершилась обнаружением «боевиков» и их задержанием с помощью служебных собак.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы делаем все, для того чтобы не допустить проникновения на нашу территорию различного рода бандитов. Подробности.
Сценарий учений подсказали недавние события. Действия ВСУ в Курской области России тщательно проанализированы. Напряженная обстановка у южных рубежей нашей страны вынудила разместить в приграничье спецподразделения ОМОНа и внутренних войск. Прошедшие учения – это не подготовка к нападению, это подтверждение того, что мы не допустим захода противника в белорусские села и города. Белорусы в безопасности.
Не успели закончиться учения, а экстремистские паблики уже запестрели громкими заголовками. Про излюбленное слово «каратели» не забыли. Синоним к нему снова не нашли. Только непонятно их ярое удивление: сами же постят интервью экстремистов о нападении на Беларусь. У нас же адекватная реакция на это – готовы «горячо» встретить любого, кто решит сунуться с оружием в Беларусь. Ответ будет жестким и мгновенным.
Иван Кубраков:
Мы учения проводим, для того чтобы на нашей земле не было войны. Поэтому мы должны тренироваться и быть всегда готовы. Но если кто-то попытается, как они там говорят: мы не будем больше ходить с цветочками и так далее, будем сразу нападать, убивать – у них это не получится. Потому что задача одна, может, я жестко говорю или жестоко, но те, кто попытается поднять руку на гражданина Республики Беларусь, они незамедлительно будут уничтожены.
Подробности смотрите в видео.