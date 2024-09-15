«Один район – один проект» – как швейная фабрика изменила жизнь жителей Мстиславля?

«Один район – один проект». В 2023 году в рамках программы завершили 19 проектов и создали более тысячи рабочих мест. Экономическая реставрация глубинки продолжается. К примеру, швейная фабрика в Мстиславе расширяет производства. Юлия Мычка узнала, как попасть в инвестиционную строчку.

Юлия Мычка, корреспондент:

От белорусского Мстиславля до российского Починка всего 70 километров, но объединяют приграничные города не только добрососедские отношения, но и общий проект, который позволил возродить в Мстиславле швейное производство, которое одевает сегодня в спецодежду многие регионы России: от Москвы до Владивостока.

Смелая идея создать швейное производство в Мстиславле родилась во время экскурсии местной делегации на фабрику приграничного Починка. Выяснилось, что для старта у белорусских соседей есть все необходимое. И в первую очередь – подходящее здание. Так, вторую жизнь получили столовая, актовый и спортивный залы старого лицея. Инвестпроект – российский, работники – местные.

Вера Зуева, заведующая производством Мстиславской швейной фабрики:

Учились прямо с колес и учили людей. Буквально час-два мы учили на чем-то невостребованном, сразу на готовом изделии. Было сложно, с первой попытки не всегда получалось, со второй. Учиться на чем-то невостребованном, то есть где-то на каких-то кусочках, тряпочках, у нас просто не было времени.

Первую продукцию здесь получили в 2018 году и вот уже 6 лет отшивают спецодежду для химических и нефтегазовых компаний, атомной энергетики и авиации России. Только в августе здесь отправили на экспорт 15 тысяч рабочих комплектов.

Максим Лосев, заместитель директора Мстиславской швейной фабрики:

Нам доверяют, и мы не подводим наших заказчиков, партнеров, в тех обещаниях и требованиях, которые мы на себя взяли. И, соответственно, у нас из-за этого получается создавать такие хорошие предприятия, создавать рабочие места и выполнять такие проекты, на которые мы ставим ставку и стремимся вперед.

Объемы большие, качество на высоте. И это при условии, что 70 % коллектива пришли на фабрику без опыта работы, и последний раз за швейные машинки садились на уроках труда в школе. Но в идеальных строчках и швах готовой продукции – этот секрет никто не узнает. Юлия Мычка:

Так уверенно работает самая молодая бригада швей. Она существует всего 2 года и сформирована из людей самых разных профессий. Например, технолог – бывший логист, а мастер – строитель.

Парикмахеры, повара, доярки, и строители. Фабрика буквально сшила судьбы тех, кто в силу разных обстоятельств остались на обочине местной биржи труда. Люди получили рабочие места, достойную зарплату, а это налоги в бюджет и еще одна устойчивая точка роста экономики района.

Ольга Судзиловская, заместитель председателя Мстиславского райисполкома:

На сегодня имеют среднюю заработную плату выше, чем по району. И это для Мстиславля достаточно показательно, так как предприятие молодое, создано 8 лет назад, сумело создать коллектив и развивать его. Предприятие нацелено на обучение своих кадров. Они направляют, за свой счет обучают в наших техникумах, вузах себе специалистов.