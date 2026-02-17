В рамках проверки ВС военнослужащие сдают нормативы по огневой подготовке

Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил, начатая по поручению Президента, продолжается. Армия демонстрирует мобильность и умение работать в любых условиях. Испытания проходят на нескольких полигонах страны одновременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 17 февраля, наступил один из самых ответственных этапов для военнослужащих 120-й гвардейской бригады. Проверяется их огневая подготовка. Назначенные позиции заняли и БТРы: экипажи ведут прицельную стрельбу с места, подавляя цели из штатного вооружения. Учебный бой идет в режиме реального времени: как только поражена одна цель, командование тут же выставляет новую.

Илья Грищенко, заместитель командира роты по идеологической работе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Самое сложное, наверное, бороться с непогодой, потому что сейчас холодно. Солдатам, военнослужащим, в принципе, тяжело из-за непогоды. Но все справляются на отлично, не взирая на такие погодные условия.

Помимо точности стрельбы, экзамен держит и система управления. В полевых условиях проверяется все: от слаженности действий до оперативного перемещения между позициями. Для бойцов 120-й бригады сегодня финальный аккорд проверки. После выполнения всех огневых задач подразделения начнут сворачивать лагеря и отправятся в пункты постоянной дислокации. Однако сама инспекция Вооруженных Сил на этом не заканчивается – впереди новые этапы и новые вводные.