Лукашенко: случившееся в Карабахе – это вина только руководства Армении, я их предупреждал

Поддержание межнационального мира – один из приоритетов белорусской государственной политики. Об этом заявил Президент на встрече с представителями проживающих в нашей стране национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ориентировал на открытый разговор, а его главный вопрос: что еще надо сделать, чтобы народное единство крепло?

Вопросы действительно были: ко встрече с Президентом, приглашенные, разумеется, готовились, хотя немалую роль в этом сыграли нынешние руководители их стран. Взять ту же Армению. Сначала Никол Пашинян винил весь ОДКБ и особенно Беларусь в потере карабахских земель, хотя Александр Лукашенко тысячу один раз рассказывал о своих предложениях, которые могли бы помочь этого избежать, но кто-то предпочел слушать других. Потом премьер Армении позволял себе вовсе не допустимые высказывания в адрес Александра Лукашенко и бойкотировал Минск, теперь официальный Ереван стал на путь подготовки к референдуму о вступлении в ЕС. Европейского будущего хотят для Армении известные всему миру силы. А люди?

Георгий Егиазарян, председатель общественного объединения «Минское городское армянское культурно-просветительское общество «Айастан»:

Мы с Россией и Беларусью уже долгие годы строили отношения. И так резко повернуться и пойти туда… Будет ли там свет – мы еще не знаем. То, что мы здесь выключаем свет, это очень плохо. И отношение, хочу сказать, армян – я же постоянно общаюсь с Арменией, езжу туда постоянно, вижу отношение – нисколько не изменилось в отношении белорусов, Беларуси. Как было, как всегда – любили Беларусь – так и остается такое отношение.

На встрече во Дворце Независимости Георгий Егиазарян поднял вопрос о появлении в год 80-летия освобождения Беларуси улицы имени советского маршала Ивана Баграмяна, он командовал 1-м Прибалтийским фронтом – одним из четырех, которые очищали наши земли от захватчиков в рамках операции «Багратион». Пригласил главу государства поучаствовать в фестивале культур в Гродно. Оба предложения поддержаны Александром Лукашенко. Эти вопросы решаются в разы легче, чем тот, что витал в воздухе и это чувствовалось. Президент не располагает временем и желанием проводить мероприятия для галочки, поэтому счел необходимым ответить на то, что действительно беспокоит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах, строились добрые отношения с вашей второй родиной, Арменией, или с первой, как вы ее называете. Но, поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет. Армения знаете в какой ситуации находится. Мы всячески старались помогать армянам, сотрудничали как с самыми близкими людьми, помогали всячески. И то, что случилось в Карабахе, – это вина только руководства Армении, только. Я их предупреждал лично, когда были все главы государств, или молчали, или против. Зачем воевать? Это была моя линия. Чтобы не подумали, что я в Питере сказал, я в Ереване в закрытом режиме это сказал. Потом попросил Путина, мы уже вдвоем начали просить Пашиняна: реши эту проблему. «Нет, мы будем воевать!» Довоевались? И чего обижаться на Россию, на нас? Ты же сам Карабах признал, что это территория Азербайджана. Я с Алиевым дружен, он мне говорит: мы думали, как Карабах, как нам сделать так, чтобы мирно все было, чтобы армяне там жили. «Пусть живут», – говорит. А тут бах – заявление Пашиняна, что «мы согласны на территориальную целостность Азербайджана и Карабах ваш». На кого обижаться? Кто тебя за язык тянул? Похоже на нашего друга на Юге. Ты же будь выдержанным человеком, ты руководишь древней цивилизацией, древней страной!

Но если Карабах – это уже вопрос решенный, то за будущее то еще можно побороться. Президент уже не настаивает и даже не пытается убедить, просто предостерегает ловцов журавлей – можно и синицу потерять. А она полмира стоит! Лукашенко: постсоветские страны на Западе никто не ждет.