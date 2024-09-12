Лукашенко: «В нашем обществе нет разговоров о титульной нации»

Сегодня Беларусь является второй родиной для представителей 156 национальностей. Как отметил Президент, так было испокон веков: именно на белорусской земле находили приют те, кто бежал от религиозных войн, междоусобиц и гонений. А в дни лихолетья они объединялись с местным населением, давали отпор врагу, побеждали и строили свое счастье. Так было и так будет, ведь право сохранять свою национальную принадлежность в Беларуси охраняется Конституцией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как я всегда говорю перед началом любого совещания: почему собрались, зачем встретились? Я хочу, чтобы вы из первых уст услышали о нашей национальной политике, религиозной, в предстоящие месяцы, годы, может быть, и навсегда. Это зависит не от нас, это зависит от всех нас. Белорусы лишены чувства национального превосходства, так как знают не понаслышке, что значит бороться за свою культуру и веру. В нашем обществе нет разговоров о титульной нации, нам чужд опыт деления по национальному признаку на граждан и неграждан, как у некоторых соседей. Конституция нашей страны, вы это точно знаете, гарантирует иностранным гражданам и лицам без гражданства те же права и свободы, что и гражданам нашей страны. Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, а оскорбление национального достоинства преследуется по закону.