Президент встретился с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси

Поддержание межнационального мира – один из приоритетов белорусской государственной политики. Об этом заявил глава государства на встрече с представителями проживающих в Беларуси национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «В нашем обществе нет разговоров о титульной нации». Подробнее. Символично, что встреча проходит в канун самого молодого, но знакового государственного праздника – Дня народного единства. Представители разных национальностей отмечают его вместе с белорусами, как и ряд других памятных дат, например, День Победы и День Независимости. Ведь мир, который есть на нашей земле сегодня, стал возможен благодаря общим усилиям, подвигам и жертвам. Как отметил Александр Лукашенко, всех их мы помним.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Примеров, когда люди со всех уголков мира обретают в нашей стране вторую родину, не перечесть. Порой складывается впечатление, что приезжающие к нам народы оставляют взаимные распри, упреки и обиды на приграничных пунктах, как говорят в Беларуси, «у парога хаты». Мы абсолютно открыты и будем открыты для всех, кто приходит к нам с чистыми помыслами, с миром. Поэтому белорусам сложно понять, что движет европейскими элитами в их стремлении отгородиться и вновь выстроить железный занавес. Понимая, что это путь в никуда, в ответ мы предпринимаем для кого-то неожиданные, но естественные и понятные для нас шаги. Мы, наоборот, открываем границы и обращаемся к народам Европы напрямую. К счастью, они нас слышат. И самое интересное, что, приезжая к нам, эти люди становятся еще большими патриотами Беларуси, чем порой мы сами.