О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с духовенством в Жировичском монастыре?
Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.
Президент пообщался с духовенством, состоялся обстоятельный и откровенный разговор. Зажег свечу у главной святыни – иконы Жировичской Божией Матери и получил в подарок точную ее копию. Совсем скоро ее смогут увидеть гости Дворца Независимости. И, конечно, глава государства посетил место захоронения Митрополита Филарета – Почетного Патриаршего экзарха, чей вклад в духовное возрождение белорусского общества трудно переоценить, Александр Лукашенко знал лично.
Репортаж Юлии Бешановой.
Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Более пяти веков это место духовной силы Беларуси и оплот православной веры. О прибытии сюда Президента возвестил колокольный звон.
На протяжении своей долгой истории монастырь переживал разные времена: разрушался и строился, был в расцвете и переживал забвения. Но никогда не переставал действовать. Стены храмов хранят множество преданий и чудесных историй. Сегодня поклониться святыням съезжаются с разных уголков страны и мира. Александр Лукашенко зажег свечу и принял участие в кратком молебне.
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История обители началась с явления маленькой чудотворной иконы Божией Матери. Многие века ее бережно хранят в главном храме монастыря. Лик Жировичской Богородицы входит в сотню самых почитаемых святынь православного мира. Причем ценна она не только как чудотворная реликвия – это еще и уникальная художественная и историко-культурная ценность. И важное: икона – покровительница Беларуси.
Жировичский монастырь уникален не только как православная жемчужина. Архитектурный ансамбль признан историческим памятником. Переживший несколько этапов разорения, основательно восстанавливать его взялись только четверть века назад. Уже в независимой Беларуси. И сегодня здесь с новой силой звучат не только песнопения, но и сугубо мирские мелодии – строительные звуки. Святыня в процессе преображения: обустроены святые источники, которые при Советах просто закатывали в бетон, реконструированы духовная семинария и трапезные, восстановлен старейший братский корпус и колокольня.
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К тому же православные ценности имеют статус важной части исторического достояния Беларуси и национального самосознания. Светские власти принимают живое участие в духовной жизни: строят храмы, возрождают святыни, возрождают воскресные школы.
В непростые времена, которые из-за внешнего прессинга сегодня переживает наша страна, важно найти то общее, что сможет объединить всех без исключения. Христианские ценности в этом смысле инструмент универсальный, потому что основаны на славянских традициях и культуре. Постулаты справедливости и милосердия даже во времена атеизма были нравственной основой большинства белорусов.
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Церковь и религия вне политики, но не вне процессов, в которые оказалось втянуто наше общество. На фоне пандемии государство попытались ослабить сначала экономически, потом в ход пошли психологические приемы воздействия, массированные информационные атаки и откровенное навязывание чуждых нам идей. Православие сегодня должно стать надежным оплотом национальных убеждений.
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В Беларуси сегодня зарегистрировано более 20 конфессий. Своим домом нашу страну называют представители десятков национальностей. Все они мирно сосуществуют на нашей земле, но после провала попыток физически уничтожить страну, теперь недоброжелатели пытаются вбить клин в духовное единство нации.
Сегодняшняя встреча – непривычный формат для совещания. За одним столом власти светские и церковные. Но если смотреть глобально, то и чиновники, и церковники преследуют одни и те же цели – сохранение государственности, духовности и национального единства белорусов.
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И еще одна нить, которая прочно связывает мирское и духовное. Согласно церковному уставу, каждый человек имеет право на свой выбор. Так же и в миру – у каждого народа, каждого государства есть непререкаемое право на свободный выбор сугубо своего уникального пути.