О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с духовенством в Жировичском монастыре?

Новости Беларуси. О межконфессиональном согласии, вековых устоях и ценностях белорусов говорили 25 июня в Свято-Успенском Жировичском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место с пятивековой историей известно всему православному миру, каждый год сюда приезжают верующие. Здесь 25 июня прошел рабочий день главы государства.

Президент пообщался с духовенством, состоялся обстоятельный и откровенный разговор. Зажег свечу у главной святыни – иконы Жировичской Божией Матери и получил в подарок точную ее копию. Совсем скоро ее смогут увидеть гости Дворца Независимости. И, конечно, глава государства посетил место захоронения Митрополита Филарета – Почетного Патриаршего экзарха, чей вклад в духовное возрождение белорусского общества трудно переоценить, Александр Лукашенко знал лично. Репортаж Юлии Бешановой. Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Более пяти веков это место духовной силы Беларуси и оплот православной веры. О прибытии сюда Президента возвестил колокольный звон.

На протяжении своей долгой истории монастырь переживал разные времена: разрушался и строился, был в расцвете и переживал забвения. Но никогда не переставал действовать. Стены храмов хранят множество преданий и чудесных историй. Сегодня поклониться святыням съезжаются с разных уголков страны и мира. Александр Лукашенко зажег свечу и принял участие в кратком молебне. Епископ Гродненский и Волковысский: «Мы верим в то, что наше Отечество будет укрепляться, и Господь будет благословлять всех нас»

История обители началась с явления маленькой чудотворной иконы Божией Матери. Многие века ее бережно хранят в главном храме монастыря. Лик Жировичской Богородицы входит в сотню самых почитаемых святынь православного мира. Причем ценна она не только как чудотворная реликвия – это еще и уникальная художественная и историко-культурная ценность. И важное: икона – покровительница Беларуси.

Жировичский монастырь уникален не только как православная жемчужина. Архитектурный ансамбль признан историческим памятником. Переживший несколько этапов разорения, основательно восстанавливать его взялись только четверть века назад. Уже в независимой Беларуси. И сегодня здесь с новой силой звучат не только песнопения, но и сугубо мирские мелодии – строительные звуки. Святыня в процессе преображения: обустроены святые источники, которые при Советах просто закатывали в бетон, реконструированы духовная семинария и трапезные, восстановлен старейший братский корпус и колокольня. Читайте также: «То, что я видел – это негоже». Александр Лукашенко поручил сделать из Жировичей «жемчужину» Устлана белами розами. Александр Лукашенко посетил могилу Митрополита Филарета Владимир Караник: межнациональный и межконфессиональный мир – это то, что многие считают само собой разумеющимся К тому же православные ценности имеют статус важной части исторического достояния Беларуси и национального самосознания. Светские власти принимают живое участие в духовной жизни: строят храмы, возрождают святыни, возрождают воскресные школы.

В непростые времена, которые из-за внешнего прессинга сегодня переживает наша страна, важно найти то общее, что сможет объединить всех без исключения. Христианские ценности в этом смысле инструмент универсальный, потому что основаны на славянских традициях и культуре. Постулаты справедливости и милосердия даже во времена атеизма были нравственной основой большинства белорусов. Президент Беларуси в Жировичах: «Будущие священнослужители должны достойно обучаться и достойно здесь жить»

Сегодняшняя встреча – непривычный формат для совещания. За одним столом власти светские и церковные. Но если смотреть глобально, то и чиновники, и церковники преследуют одни и те же цели – сохранение государственности, духовности и национального единства белорусов. Митрополит Вениамин: в Конституции необходимо как-то отметить важность духовных ориентиров нашего народа