Новости по тегу #Митрополит Филарет

По всей стране проходят тематические мероприятия. В преддверии этой даты в Национальной бибилиотеке Беларуси открылась выставка книг митрополита Филарета.
«Мы молились вместе, я в восторге от его молитв, от личности этого человека».
«Есть люди, без которых Беларусь была бы другой. И была бы вообще? Первый Президент и первый Патриарший Экзарх дружили. Порой остро дискутировали, но всегда находили общий язык».
Он стал символом православной веры и духовного возрождения не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Владыка 35 лет был митрополитом Минским и всея Беларуси.
«За что я люблю Беларусь? За то, что она Богом данная, Богом охраняемая».
Владыка имел очень большой талант объединять людей, вдохновлять и помогать находить компромиссные решения. При этом он был Героем Беларуси.
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