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Новости по тегу #Митрополит Филарет

Литература, исцеляющая сердца! День православной книги отмечают в Беларуси
14 марта 2026 08:04

Литература, исцеляющая сердца! День православной книги отмечают в Беларуси

Когда вспоминаю о Филарете, у меня слёзы текут от радости – митрополит Филиппопольский Нифон
31 марта 2025 13:03

Когда вспоминаю о Филарете, у меня слёзы текут от радости – митрополит Филиппопольский Нифон

Пустовой: Александр Лукашенко и владыка Филарет – это был союз исторических личностей для пользы страны
22 марта 2025 18:45

Пустовой: Александр Лукашенко и владыка Филарет – это был союз исторических личностей для пользы страны

В Беларуси проходят торжества по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Филарета
21 марта 2025 12:03

В Беларуси проходят торжества по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Филарета

В Беларуси вспоминают Митрополита Филарета
12 января 2025 08:44

В Беларуси вспоминают Митрополита Филарета

Игуменья Гавриила: «Бог терпеливых любит». Разговор с настоятельницей женского монастыря
27 декабря 2024 14:03

Игуменья Гавриила: «Бог терпеливых любит». Разговор с настоятельницей женского монастыря

С именем Филарета связан Ренессанс в православии! Как уроженец России стал духовным наставником для белорусов?
18 декабря 2024 13:20

С именем Филарета связан Ренессанс в православии! Как уроженец России стал духовным наставником для белорусов?

Лукашенко: упрекают в том, что я бываю только у православных и не бываю у католиков. Куда зовут, туда и хожу
14 марта 2024 17:41

Лукашенко: упрекают в том, что я бываю только у православных и не бываю у католиков. Куда зовут, туда и хожу

Каким был Митрополит Филарет и чему учил верующих? Поговорили с протодиаконом
30 октября 2023 19:06

Каким был Митрополит Филарет и чему учил верующих? Поговорили с протодиаконом

Памятник митрополиту Филарету открыли в Слуцке
07 апреля 2023 06:43

Памятник митрополиту Филарету открыли в Слуцке

В БГУ открылась аудитория имени митрополита Филарета
17 марта 2023 19:56

В БГУ открылась аудитория имени митрополита Филарета

«По матушкиным молитвам очень много исцелений». Белорусские православные чтят память Валентины Минской
06 февраля 2023 19:37

«По матушкиным молитвам очень много исцелений». Белорусские православные чтят память Валентины Минской