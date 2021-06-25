Владимир Караник: межнациональный и межконфессиональный мир – это то, что многие считают само собой разумеющимся

Именно трудами первого в истории независимой Беларуси главы православной церкви было подписано соглашение, которое определило особые отношения между государством и православной церковью. Беларусь – страна светская. Но власть признает огромное влияние, которое оказывает церковь на формирование культурных, исторических и национальных традиций белорусского народа. 23 совместные программы в сфере образования и культуры, милосердия и патриотического воспитания. Всебелорусские молодежные акции по наведению порядка и, конечно, совместные праздники.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Что у православной церкви, что у представителей власти в Республике Беларусь цели одни – сохранить на нашей земле межнациональный и межконфессиональный мир. Это то, чем мы гордились. Это то, что многие считают незыблемым, само собой разумеющимся. Но это то, что результат кропотливой работы всех ветвей власти, всех конфессий. В Гродно вот – это тоже особенность региона – всегда были очень теплые межнациональные, межконфессиональные отношения. Здесь просто регион самый западный, который очень много страдал в результате всяких войн и конфликтов, и мы, наверное, лучше всех понимаем, насколько хрупок и насколько ценен мир.

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